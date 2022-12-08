  • BIST 4.827,04
  • Altın 1069.67
  • Dolar 18.6336
  • Euro 19.5731
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Çavuşoğlu: Okullarımızın temizliği duraksama olmadan yapılacak

» »
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, okullardaki hademe sorununun ortadan kalktığını belirterek, “Okullarımızın temizliği duraksama olmadan yapılacak” diye konuştu.
Çavuşoğlu: Okullarımızın temizliği duraksama olmadan yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, dün sabah saatlerinde Lefkoşa Türk Lisesi’nde (LTL) öğrencilerin hijyen sorunu nedeniyle gösterdiği tepkiyi ve hademeler konusunda yaşanan sorunu Kıbrıs Postası’na değerlendirdi.

Eylül ayından itibaren hademeler ile ilgili yaşanan sürecin mahkemelerde son bulduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, “Okullarımızdaki hademe sorunu ortadan kalktı” dedi.

“OKULLARIMIZIN TEMİZLİĞİ DURAKSAMA OLMADAN YAPILACAK”

Çavuşoğlu, ülke sınırları içerisindeki okullardaki temizliğin duraksama olmadan yapılacağını ve öğrencilerin temiz bir ortamda eğitim göreceğini ifade etti.

Kamu İşçileri Sendikası’nın (Kamu-İş) yeni personel alımına karşı açtığı davada mahkemenin ara emri kararını kaldırmasını da değerlendiren Çavuşoğlu, “Sendikanın bizi suçlu bulduğu konular mahkemede kabul görmedi” ifadelerini kullandı.

“YENİ İHALE SÜRECİ TAMAMLANANA KADAR MEVCUT ŞİRKET HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK”

Çavuşoğlu, okullarda temizlik işerini üstlenen mevcut şirketin ihalesinin Aralık sonunda biteceğini dile getirerek, “Yeni ihale süreci tamamlanana kadar mevcut şirket hizmet vermeye devam edecek” diye konuştu.

Okulların temizliği konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın üzerine düşeni yaptığını kaydeden Çavuşoğlu, “Öğrencilerimizin ve ailelerimizin içi rahat olsun” açıklamasında bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dikkat! Uzun Süreli Elektrik Kesintisi07 Aralık 2022 Çarşamba 18:24
  • Yıllar Sonra Nihayet… KTİMB Projeye Start Verdi07 Aralık 2022 Çarşamba 17:55
  • CİB yönetiminde görevler belli oldu07 Aralık 2022 Çarşamba 17:46
  • Sivil Savunma ile AFAD “Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı” icra ediyor07 Aralık 2022 Çarşamba 17:35
  • Hür-İş: Çalışma Bakanlığı neden yanıt vermediğini açıklasın!07 Aralık 2022 Çarşamba 17:23
  • Cemal Öztemiz hayatını kaybetti07 Aralık 2022 Çarşamba 16:54
  • Altuğra: Koruyucu sağlık hizmetlerini önemsiyoruz07 Aralık 2022 Çarşamba 16:25
  • Dikkat çekici açıklama... Akansoy: "CTP yeni bir siyasal sistem üzerinde çalışıyor"07 Aralık 2022 Çarşamba 15:59
  • ''Üreticinin ekmeğine göz dikmekten vazgeçin''07 Aralık 2022 Çarşamba 15:35
  • Polisten Denetim!07 Aralık 2022 Çarşamba 15:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti