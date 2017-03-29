Çavuşoğlu: "Önceden hazır olduğu görülüyor"

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasıyla ilgili konuştu.

TRT Haber canlı yayınına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halkbank Genel Müdür Yardımcılarından Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasıyla ilgili olarak "Görevden alınan, FETÖ ile yakın olan Bharara'nın hazırladığı iddianameden yola çıkan, önceden hazır olduğu görülüyor. Hemen mahkemeye de çıkardılar. Biz süreci yakından takip ediyoruz. ABD Dışişleri Bakanı'na bu konuyu soracağız. Endişelerimizi de, şu ana kadar yaşanan süreçte söylediğimiz erişimin engellenmesi konusunu da gündeme getireceğiz" dedi.

Çavuşoğlu, Perşembe günü Türkiye'yi ziyaret edecek ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmesinde Suriye’yi, Fethullah Gülen’in iadesini ve Irak’ı da konuşacaklarını söyledi.

"YPG İLE BU HEDEF SAĞLANAMAZ"

Rakka operasyonu hakkında da konuşan Çavuşoğlu, “Askeri açıdan baktığımızda Obama dönemindeki grupların görüşlerinin geçerli olduğunu görüyoruz. Biz Rakka operasyonunun doğru gruplarla ve o şehrin insanlarıyla yapılması gerektiğini söylüyoruz. Obama yönetimine göre farklı bir tutum bekliyoruz. Suriye’nin toprak bütünlüğünü hedefliyoruz. YPG ile bu hedef sağlanamaz” dedi.

KERKÜK'E IKBY BAYRAĞI

Kerkük''e Irak bayrağının yanında Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayrağının da asılmasının tek taraflı olarak onaylanması hakkında da “Biz burada bölgesel yönetimin bu yaptığı oylamayı doğru bulmuyoruz. Irak’ta DEAŞ ile mücadele edilirken böyle bir adımı desteklemiyoruz. Herkes sorumluluk içinde davranmalı” ifadesini kullandı.

UÇAKLARDA TABLET YASAĞI

Çavuşoğlu, ABD ve İngiltere’nin Türkiye’ye de getirdiği, uçuşlarda cep telefonundan daha büyük boyuttaki elektronik cihazlara kabin yasağı hakkında, “ABD'nin THY'ye uyguladığı yasak hiç mantıklı değil. ABD ve İngiltere ile havaalanı güvenliği konusunda ciddi işbirliğimiz var. Yakalanan teröristlerin birçoğu Avrupa vatandaşı. Bu nedenle yasak mantıksız” diye konuştu.