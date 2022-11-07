Çavuşoğlu: "Önemli olan öğrencilerin mağdur olmaması"

“Önemli olan öğrencilerin mağdur olmamasıdır” diyen Çavuşoğlu, nihai kararı mahkemelerin vereceğini, hademelerin haklarına saygılı olduklarını belirtti.

Çavuşoğlu, Maliyenin kaynakları açısından bazı ödemelerin geciktiğini, bu gecikmeden duyulan rahatsızlığın ortak olduğunu kaydetti.

-"Sendika umut vermek için maksadını aşan sözler söyledi"

Emekçilere karşı herhangi bir antipatilerinin olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, sendikanın çalışanlara umut vermek için maksadını aşan sözler söylediğini, altının dolu olmadığını ülkenin çalışma şartlarının gerektirdiği koşulları düzenlemenin bir kişinin değil hükümetin görevi olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, mahkeme kararına göre ülkede taşeron hizmet anlayışının yeniden şekilleneceğini kaydetti.