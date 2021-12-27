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Çavuşoğlu: Özel temsilciler atandı, ilk toplantı Moskova’da

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu: Özel temsilciler atandı, ilk toplantı Moskova’da

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Ankara-Erivan hattında yaşanan normalleşme süreci ile ilgili, “Her iki taraf özel temsilcilerini atadı. İlk toplantı Moskova’da gerçekleşecek. Biz ilk toplantıdan önce temasların doğrudan olmasını istiyoruz. Karşılıklı ziyaretler dahil doğrudan temasa geçip yol haritası belirlenmesi gerekiyor, ilişkilerin normalleşmesi için hangi adımlar atılacağına dair” dedi.

Öte yandan Çavuşoğlu, Afganistan’da son dönemde yaşananlar ve Kabil Havalimanı’nın işletilmesiyle ilgili olarak da konuştu.

Çavuşoğlu, “Taliban yönetimi farklı ülkelerden teklifler alacağını söyledi, bu da doğal. Biz de Katar ile birlikte havalimanının işletilmesi konusunda anlaşmaya vardık. Ekiplerimiz Kabil’e gitti, tekliflerimiz verildi.  Bu süreçte farklı ülkelerin de teklif vermesi doğal. BAE ile Katar ile olduğu gibi bu konuda oturup da bir görüşmemiz olmadı. Anlaşma sağlanırsa havaalanı işletilebilir, başka bir ülke ile de anlaşılırsa o da onların bileceği bir konu” yorumunu yaptı.

Çavuşoğlu Suriye ile ilgili de, “Biz Suriye’nin sınır ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz. PKK/YPG bölücü terör örgütüdür. Türkiye’de başaramadıklarını Irak’ta başarmaya çalışıyorlar. PKK’nın hedefi her yerde aynıdır. Rejim ile ilişkilerimiz bir tarafa, terör örgütleri ile mücadele ortak menfaatimizdir. Son zamanlarda bu çerçevede özel bir görüşme olmadı” ifadesini kullandı.

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