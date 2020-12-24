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Çavuşoğlu: Piyasa koşulları göz ardı edilmeden denge bulunmalı

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, üretmekten ve üretimden hiçbir zaman vazgeçmediklerini, her zaman üreticinin, sanayicinin destekçisi olduklarını vurguladı.
Çavuşoğlu: Piyasa koşulları göz ardı edilmeden denge bulunmalı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, üretmekten ve üretimden hiçbir zaman vazgeçmediklerini, her zaman üreticinin, sanayicinin destekçisi olduklarını vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, Koop- Süt Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erişmen, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Süt İmalatçıları Birliği Başkanı Mustafa Başlar  ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Kabulde, Bakanlık Müsteşarı Emirali Deveci ve Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana da hazır bulundu.

Toplantıda, sektörün durumu ve sektörde yaşanmakta olan sıkıntılar ele alındı. Pandemiden dolayı iç piyasada tüketimin azaldığı, Türkiye’ye yapılan ihracatta da düşüş olduğu kaydedildi. Ayrıca, dövizdeki artışın girdi maliyetlerini yüzde 36 oranında yükselttiği görüşüne yer verildi.

Körfez ülkelerine yönelik ihracatta ise yaklaşık yüzde 50 civarında da bir azalma yaşandığı, Kıbrıs Türk tarafının geçmişte bu ülkelere yönelik ihracat payının Rum tarafına göre daha yüksek olduğu ancak son dönemlerde durumun terse döndüğü ifade edildi. Özellikle Polonya, Macaristan gibi ülkelerde Rum firmalar tarafından fason hellim üretimi yapılarak, sözkonusu ülkelere düşük fiyattan ihracatın yapıldığı ve bu nedenle rekabet gücünün azaldığı aktarıldı.  

 

ÇAVUŞOĞLU: PİYASA KOŞULLARI GÖZ ARDI EDİLMEDEN DENGE BULUNMALI

Bakan Çavuşoğlu, piyasa koşulları göz ardı edilmeden, sanayi ve üretimi zora sokmadan bir denge bulunmasının önemine dikkat çekerek, herkesin üzerine düşen yükümlüğü yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, arpada fiyat düzenlemesi yapacak aşamaya geldiklerini, sübvansiye çalışmasının yapılacağını, bu durumun süte yansımasının minimal düzeyde olacağı bilgisini paylaştı.

TÜK’ün bugüne kadar hep siyasi akılla yürütüldüğünün altını çizen Bakan Çavuşoğlu, TÜK’ün bundan sonra ekstra faiz yüküne yüküne girmesine izin vermeyeceğini söyledi.  Bakan Çavuşoğlu, daha önce bakanlık görevini yürüttüğü dönemlerde kurumu küçülterek, piyasa düzenleyici modele getirmek için çok emek sarf ettiğini fakat ilgili yasanın henüz geçmediğini anımsatarak, bu konudaki çalışmalarını sürdüreceğini aktardı.

TÜK açısından arpada satış fiyatının 2 TL’den başka fiyat olamayacağını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, TÜK’ün  esas görevi olan tedarikçilik görevini sürdürmesinin önemini  vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, hellimin tescili konusunda Cumhurbaşkanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı KTTO, KTSO  ve tüm ilgili paydaşlarla yürütülmekte olan süreçle ilgili bilgi vererek, Ocak ayında bu konuda hareketlenme yaşanacağını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, hellim tescil sürecinin, Güney Kıbrıs’ın denetimiyle yürütülmesini kabul edemeyeceklerini de sözlerine ekledi.

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