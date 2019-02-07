Çavuşoğlu, Pompeo ile ikiye bölünmüş Türkiye haritasını konuştu

ABD'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin bölünmüş olarak görüldüğü harita paylaşımı yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bu konuyu konuştuklarını söyledi ve ekledi: "Teknik ama vahim bir hata."

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter'dan Venezuela muhalif lideri Guaido'ya destek veren ülkelerin haritada gösterildiği bir video paylaştı.

Videoda Türkiye haritasının ortadan bölünmüş olarak gösterilmesi tepkilere neden oldu.

Başta DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı olmak üzere ABD başkenti Washington'daki temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, öğle yemeğine Pompeo ile yan yana oturduklarını ve bu konu dahil birçok konuyu ele aldıklarını belirtti.

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Çavuşoğlu, "Bahsettiğiniz o haritada sadece Türkiye ile ilgili değil başka ülkelerle ilgili de çok ciddi hatalar yapılmış. Dışişleri Bakanlığı bize yazılı bir şekilde geri dönerek o haritadaki diğer ülkelerle ilgili hataları bildirmişler. Tabii ki biz bu haritayı görünce tepki gösterdik arkadaşlarımız hemen devreye girdiler." diye konuştu.



Bakan Çavuşoğlu ayrıca haritadaki hatayı "teknik ama vahim bir hata" olarak niteledi.