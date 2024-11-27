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Çavuşoğlu: Prefabrik sınıfları kullanan öğrenci ve öğretmenler şikayetçi değil

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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlığa ayrılan kaynağın okullarda iyileştirmeye yeteceğine inandığını vurguladı.
Çavuşoğlu: Prefabrik sınıfları kullanan öğrenci ve öğretmenler şikayetçi değil

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlığa ayrılan kaynağın okullarda iyileştirmeye yeteceğine inandığını vurguladı.

Eğitime ayrılan bütçenin yetersiz olduğu iddialarının ülkenin şartlarına göre değerlendirilmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, öğretmen eksikliği konusunda ise bu sıkıntının büyük bölümünün bazı düzenlemelerle giderilebilecek durumda olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Ocak ayından itibaren öğretmen alma konusunda devletin elinin daha rahat olacağına işaret etti.

Prefabrik sınıfların dünyanın birçok yerinde geçici olarak kullanılan sınıflar olduğuna da değinen Çavuşoğlu, sınıfları kullanan ne öğrenci ne de öğretmenlerde şikayet olduğunu belirtti.

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