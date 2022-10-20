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Çavuşoğlu, Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Özel Eğitim Okulu’nu ziyaret etti

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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İlköğretim Dairesine bağlı Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Özel Eğitim Okulu’nu ziyaret etti.
Çavuşoğlu, Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Özel Eğitim Okulu’nu ziyaret etti

Bakan Çavuşoğlu’na Bakanlık bürokratları eşlik ederken, okul sorumlu öğretmeni Ülkü Şah ve Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Başkanı Derviş Yücetürk ziyaret esnasında hazır bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’ne ait binada faaliyet gösteren okulda incelemelerde bulunan Çavuşoğlu, sorumlu öğretmen Ülkü Şah’tan yürütülen eğitimler ve okulun ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Okulun ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçları giderecek adımlar atmak için Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Özel Eğitim Okulu’nu ziyaret ettiğini belirten Çavuşoğlu, okulun tam veya kısmi görme engeli bulunan öğrencilerin eğitimlerine destek verdiğini belirtti.

Çavuşoğlu, öğrencilerin engel durumlarına göre ders programlarının hazırlandığını ve okula ülkenin çeşitli bölgelerinden öğrencilerin geldiğini dile getirerek, eğitimlerin, ailelerle birlikte koordineli bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Özel Eğitim Okulu’nun ihtiyaçlarının karşılanması noktasında gerekli adımları attıklarını ifade eden Çavuşoğlu, okulun ihtiyaç duyduğu branş öğretmenlerinin sağlanması için daire müdürlerine gerekli talimatı verdiğini söyledi.

Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’nin de okula her konuda çok önemli katkılarının olduğunu belirterek, “Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Başkanı Derviş Yücetürk ve Yönetim Kurulu çok önemli işlere imza atıyor. Engelli öğrencilerimizin eğitimleri için verdikleri destek ise bizim için ayrıca değerli ve önemli.” diyerek, Yücetürk’e teşekkürlerini iletti.

Hafta başında “Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı”nı Meclis’ten oy birliği ile geçirdiklerini de hatırlatan Çavuşoğlu, eğitim hizmetlerinde fırsat eşitliği, eğitimin devamlılığı ve gereksinimlere göre eğitim alınmasını sağlayacak bu yasanın hazırlanmasında emeği geçenlere ve destek veren herkese teşekkür etti.

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