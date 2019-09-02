Çavuşoğlu, Rauf Raif Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneğini kabul etti

:Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Rauf Raif Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği Genel Başkanı Latif Akça ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dernek Başkanı Latif Akça kabulde yaptığı konuşmada Çavuşoğlu’na bakanlık görevinde başarı dileyerek, derneğin faaliyetleri ve bugüne kadar gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgi verdi.

Tarihsel kahramanların irdelenerek, gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değinen Akça, ülke tarihinde önemli yere sahip olan kadın kahramanların yer alacağı çalışmayı Bakanlık ile birlikte hayata geçirmekten mutluluk duyacaklarını ifade ederek, Bakan Çavuşoğlu’na projeye gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Denktaş’ın ve Dr. Küçük’ün, Kıbrıs Türkü’nün onurlu davasına liderlik ettiklerini ve birer sembol olduklarını anımsatarak, iki liderin ortaya koyduğu fikirlere sahip çıkarak, büyük mücadeleler sonucunda kurmuş oldukları cumhuriyeti yaşatmaları gerektiğine vurgu yaptı ve derneğin bu doğrultuda yürüttüğü çalışmaları takdirle takip ettiğini belirtti.

Kıbrıs Türkü’nün haklı davasını her platformda anlatmaya çalışan derneğin projelerini değerli bulduğunu, kadın kahramanların yer alacağı projeye de her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Kıbrıs Türkü’nün vermiş olduğu büyük ve onurlu mücadeleyi gelecek nesillere anlatmanın ve aktarmanın sorumluluğu ile hareket ediyoruz. Böylesi güçlü ve değerli projelere destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Çavuşoğlu, projenin önemli olduğuna ve geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, dernek ile ortak çalışma yapacaklarını kaydetti.