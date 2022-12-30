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Çavuşoğlu: Reformlarımızı hayata geçireceğiz

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Çavuşoğlu: Reformlarımızı hayata geçireceğiz
Çavuşoğlu: Reformlarımızı hayata geçireceğiz

Çavuşoğlu yayımladığı yeni yıl mesajında, yeni yılda, eğitim alanında koydukları hedeflere ulaşmak adına daha çok çalışacaklarına dikkat çekerek, “2023 yılında eğitimde daha çağdaş uygulamalar ortaya koyacak, reformlarımızı hayata geçireceğiz” dedi.

2023 yılı ile birlikte kademeli olarak tam gün eğitime geçilmesi için çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını da ifade eden Bakan Çavuşoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“ 2022 yılını geride bırakarak, 2023 yılına gireceğimiz şu günlerde, eğitim camiamız olarak ümitlerimizi, heyecanımızı ve enerjimizi yeniliyor; 2023 yılında çağdaş ve yeni hedeflerimizi ortaya koyuyoruz. Yeni yılın öğrenciler, öğretmenler ve tüm eğitim çalışanları ile veliler olmak üzere ülkemize, milletimize ve insanlığa sağlık, mutluluk, başarı, kardeşlik, huzur ve esenlikler getirmesini diliyor, bu vesile ile yeni yılınızı en samimi duygularım ile kutluyorum.”

Çavuşoğlu, 2023 yılının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

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