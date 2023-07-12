  • BIST 6.303,94
  • Altın 1626.692
  • Dolar 26.1429
  • Euro 28.8274
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAÇocuklara uygun dijital oyunlar nasıl seçilir?

Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gidiyor

» »
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Ankara’ya gidiyor.
Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gidiyor

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Ankara’ya gidiyor.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çavuşoğlu, temasları doğrultusunda mevkidaşı Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile bir araya gelecek.

Yükseköğretim Kurulu’nu (YÖK) ziyaret ederek, KKTC’de faaliyet gösteren bazı üniversite rektörlerinin de katılacağı değerlendirme toplantısına katılacak olan Çavuşoğlu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanı Abdullah Eren ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Recep Ali Er ile görüşme gerçekleştirecek.

Çavuşoğlu’na temasları sırasında bakanlık bürokratları eşlik edecek.

Çavuşoğlu, temaslarını tamamlamasının ardından akşam saatlerinde yurda dönecek.

 
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Töre: KKTC’nin milli varlığı asla sulandırılamaz11 Temmuz 2023 Salı 18:21
  • Herpa Mağdurları Komitesi kuruldu11 Temmuz 2023 Salı 17:58
  • Dünya sıcaklık rekoru üç gün üst üste kırıldı11 Temmuz 2023 Salı 17:36
  • Dövizde gün sonu 11 Temmuz 2023 Salı11 Temmuz 2023 Salı 17:23
  • Tek kullanımlık plastik ürünler artık yasak11 Temmuz 2023 Salı 16:16
  • CTP: “İfade ve basın özgürlüğü için toplumla birlikte çalışmaya devam edeceğiz”11 Temmuz 2023 Salı 16:13
  • Ercan Havalimanı, bayram haftasında 73 bin 156 yolcuya hizmet verdi11 Temmuz 2023 Salı 16:08
  • Barolar Birliği: Seyhan Yıldırım’ı yaralayan saldırganın hak ettiği cezayı alması için sürecin takipçisi olacağız11 Temmuz 2023 Salı 16:07
  • Erhürman: Bu küçücük ülkede ciddi bir güvenlik sorunumuz var artık11 Temmuz 2023 Salı 16:06
  • Çavuşoğlu, perşembe günü Ankara’ya gidiyor11 Temmuz 2023 Salı 16:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti