Çavuşoğlu: Rum kesimi hariç herkesle işbirliğine varız

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’de yayın yapan yerel bir kanalda katıldığı programda, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Rumların, adadaki Türk tarafının haklarını yok sayarak tek taraflı sondaj çalışmalarına devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, “Rum tarafı KKTC’nin tavsiyelerini, tekliflerini dikkate alsaydı, paylaşmayı öğrenseydi bu gerginlikler olmazdı.” ifadelerini kullandı.

Her zaman öncelikle diplomasiden yana olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, “Maalesef biz diplomasi dedikçe bunlar zaafiyet olarak algıladı. Biz de gemilerimizi gönderdik, sondajımızı başlattık. Bugün baktığımız zaman kim var orada? Şimdi yıl sonuna kadar herkes çekildi. Kim var? Bir tek Türkiye var. Bunun anlamı şudur. Rum tarafı da KKTC ile anlaşarak uzlaşıya gitmelidir. Doğu Akdeniz etrafındaki ülkeler için de mesaj, burada Türkiye var. Türkiye ile işbirliği yapmak durumdasınız’’

Sahada ve masada güçlü Türkiye’nin olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, “Türkiye’nin hem Kıbrıs Türk halkının hem de Türk devletinin ve milletinin çıkarlarını koruyacak gücü var. Dolayısıyla biz çalışmalarımızı sürdüreceğiz. KKTC ‘Biz anlaştık benim de burada haklarım garanti altına aldı, artık sondaja gerek yok’ derse KKTC’nin bize ruhsat verdiği yerlerde o zaman değerlendiririz ama benim yine Kıbrıs’ın güney batısında kıta sahanlığı içinde sürdürdüğüm sondajlar var. Orası benim egemenlik alanıma giriyor. Benim egemenlik hakkımı da kimseye tartıştırmam.” dedi.

Yunanistan’ın bu konuyu sürekli olarak Avrupa Birliği toplantılarına taşıdığını aktaran Çavuşoğlu, AB üyesi ülkelerin de konuyu gündemde tuttuğuna değindi.

Çavuşoğlu, “Yunanistan ve diğerleri olumlu yaklaşırlarsa biz de paylaşmaya her zaman varız, işbirliğine varız. Rum kesimi hariç herkesle bu işbirliğine varız. Rum kesimi ise KKTC’ye Kıbrıs Türklerine gitmeli.” diye konuştu.