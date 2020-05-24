  • BIST 103.024
  • Altın 380,103
  • Dolar 6,8109
  • Euro 7,4186
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Çavuşoğlu: Rum kesimi hariç herkesle işbirliğine varız

»
Çavuşoğlu: Rum kesimi hariç herkesle işbirliğine varız
Çavuşoğlu: Rum kesimi hariç herkesle işbirliğine varız

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’de yayın yapan yerel bir kanalda katıldığı programda, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Rumların, adadaki Türk tarafının haklarını yok sayarak tek taraflı sondaj çalışmalarına devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, “Rum tarafı KKTC’nin tavsiyelerini, tekliflerini dikkate alsaydı, paylaşmayı öğrenseydi bu gerginlikler olmazdı.” ifadelerini kullandı.

Her zaman öncelikle diplomasiden yana olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, “Maalesef biz diplomasi dedikçe bunlar zaafiyet olarak algıladı. Biz de gemilerimizi gönderdik, sondajımızı başlattık. Bugün baktığımız zaman kim var orada? Şimdi yıl sonuna kadar herkes çekildi. Kim var? Bir tek Türkiye var. Bunun anlamı şudur. Rum tarafı da KKTC ile anlaşarak uzlaşıya gitmelidir. Doğu Akdeniz etrafındaki ülkeler için de mesaj, burada Türkiye var. Türkiye ile işbirliği yapmak durumdasınız’’

Sahada ve masada güçlü Türkiye’nin olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, “Türkiye’nin hem Kıbrıs Türk halkının hem de Türk devletinin ve milletinin çıkarlarını koruyacak gücü var. Dolayısıyla biz çalışmalarımızı sürdüreceğiz. KKTC ‘Biz anlaştık benim de burada haklarım garanti altına aldı, artık sondaja gerek yok’ derse KKTC’nin bize ruhsat verdiği yerlerde o zaman değerlendiririz ama benim yine Kıbrıs’ın güney batısında kıta sahanlığı içinde sürdürdüğüm sondajlar var. Orası benim egemenlik alanıma giriyor. Benim egemenlik hakkımı da kimseye tartıştırmam.” dedi.

Yunanistan’ın bu konuyu sürekli olarak Avrupa Birliği toplantılarına taşıdığını aktaran Çavuşoğlu, AB üyesi ülkelerin de konuyu gündemde tuttuğuna değindi.

Çavuşoğlu, “Yunanistan ve diğerleri olumlu yaklaşırlarsa biz de paylaşmaya her zaman varız, işbirliğine varız. Rum kesimi hariç herkesle bu işbirliğine varız. Rum kesimi ise KKTC’ye Kıbrıs Türklerine gitmeli.” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilim Kurulu üyeleri uyardı: Komşuyla dahi bayramlaşmayın, bu kadar emek boşa gitmesin22 Mayıs 2020 Cuma 12:00
  • Akdeniz açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem22 Mayıs 2020 Cuma 11:00
  • Türkiye'de Kargo firmasında çalışan 12 kişide koronavirüs tespit edildi21 Mayıs 2020 Perşembe 18:50
  • İstanbul’dan ambulans kiralayıp Kırklareli’ndeki yazlığına giden çifte para cezası verildi21 Mayıs 2020 Perşembe 18:45
  • Karpuzu kestirip almayan müşterisini bıçakla kovaladı21 Mayıs 2020 Perşembe 18:40
  • Lavrov ve Çavuşoğlu, Libya'da askeri faaliyetlerin derhal durdurulmasından yana21 Mayıs 2020 Perşembe 14:30
  • Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı: Salgın nedeniyle bu yıl Bayram Namazı kılınmayacak21 Mayıs 2020 Perşembe 13:47
  • Karamollaoğlu: Ben diyorum ki, seçimlere müdahale edecekler nasıl anlarsanız anlayın21 Mayıs 2020 Perşembe 11:22
  • Türkiye ile Yunanistan anlaştı: Ege’yi ortak tanıtalım21 Mayıs 2020 Perşembe 11:14
  • Türkiye'de yurt karantinası artık uygulanmayacak21 Mayıs 2020 Perşembe 09:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti