Çavuşoğlu: "Rum tarafı yoldan çıktı"

Çavuşoğlu, TRT Haber'de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kriterleri belli şekilde Kıbrıs çözüm müzakerelerin bir çözüme ulaşacağını, çözüm olmayacaksa da müzakerelerin bitirilip Türkiye'nin de kendi yoluna gideceğini vurguladı. Çavuşoğlu, "Bu fırsat kaçarsa bir daha böyle bir müzakere de olmaz." dedi.

Güvenlik, garanti konusunda Türkiye’nin taviz vermesinin söz konusu olmadığını belirten Çavuşoğlu, “Enosis kararı bile, güvenlik ve garanti konusunda taviz vermememiz gerektiğini bir kere daha göstermiştir. Çünkü bunların kalbi doğru değil, hala belli rüyalar içinde gidiyorlar. Ama tarihi de 74'ü de unutmasınlar. Dolayısıyla buna da biz fırsat vermeyiz” şeklinde konuştu.

“RUM TARAFI YOLDAN ÇIKTI”

Çavuşoğlu, TRT Haber'de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kıbrıs müzakerelerine değinen Çavuşoğlu, "Rum tarafı seçime doğru giderken yoldan çıktı maalesef." dedi.

Çavuşoğlu, İsviçre'nin Mont Pelerin kasabasında yapılan müzakerelerde de bazı konular üzerinde anlaşılması aşamasına gelindiğinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) "Ne Yunanistan'dan ne adadan benim bu kadar desteğim yok, kilise de zaten olumsuz." diyerek ara vermek istediğini hatırlattı.

Ardından Rum Meclisinin Enosis kararının hem Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hem de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide tarafından eleştirilmesi üzerine Rum tarafının müzakerelerden ayrıldığını anımsatan Çavuşoğlu, "Anastasiadis, kişisel olarak bir şeyler yapmak istese de öyle görünüyor ki çok gergin ve tedirgin. Arkasında tam destek yok. Üç tane parti tamamen, her türlü çözüme karşı." diye konuştu.

Enosis kararının ırkçı parti tarafından teklif edildiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“DÜZELMEDİĞİ SÜRECE AKINCI MÜZAKEREYE DÖNMEYECEK”

"İki tane ırkçı parti, Rum kesiminde de Avrupa'da da durum bu, tüm meclisi rehin alıyor. Kimse aleyhinde olamadı. Şimdi düzeltmeye çalışıyorlar. Düzelmediği sürece de, tabi bu meclisten alınan bir karar, Akıncı yani Türk tarafı müzakereye dönmeyecek. Esasen bu işi sürüncemede bırakırlarsa olmaz. Bu iş olacaksa da olmayacaksa da bir an önce kararını vermemiz lazım. Güvenlik, garanti konusunda bizim taviz vermemiz söz konusu değil. Enosis kararı bile, güvenlik ve garanti konusunda taviz vermememiz gerektiğini bir kere daha göstermiştir. Çünkü bunların kalbi doğru değil, hala belli rüyalar içinde gidiyorlar. Ama tarihi de 74'ü de unutmasınlar. Dolayısıyla buna da biz fırsat vermeyiz."

Müzakerelerdeki kriterlerden siyasi eşitlik konusunda da Anastasiadis'in "yalpalamaya başladığını" söyleyen Çavuşoğlu, Anastasiadis'in Türkleri siyasi eşit olarak görmek istemediği yönündeki söylemlerinin çözüm için doğru olmadığının altını çizdi.

Kriterleri belli şekilde ya müzakerelerin bir çözüme ulaşacağını, çözüm olmayacaksa da müzakerelerin bitirilip Türkiye'nin de kendi yoluna gideceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu fırsat kaçarsa bir daha böyle bir müzakere de olmaz." dedi.