Çavuşoğlu: "Rum tarafının uyarılarımıza rağmen maalesef geri adım olmadığı için..."

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs sorununun çözülmesi için samimi çaba sarf edildiğini ancak Rum tarafında samimi bir çaba görmediklerini belirtti.

Rum tarafının özellikle Kıbrıs etrafındaki doğal gaz ve petrol rezervleri konusunda tek taraflı attığı adımları doğru bulmadıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Bu konuda uyarılarımıza rağmen maalesef geri adım olmadığı için şimdi Türkiye olarak da bazı adımları atacağız” dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya İşadamları Derneği (ANTİAD) üyeleriyle Akra Barut Otel'de bir araya geldi.

AB ile Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesi için bugüne kadar 3 tur müzakere yapıldığını belirten Çavuşoğlu, 16 Nisan'dan sonra kalınan yerden devam edileceğini, bu konuda iki tarafın da kararlılığı bulunduğunu dile getirdi. Çavuşoğlu, "Gümrük Birliği artık günümüzün ekonomisini yansıtmıyor, günümüz ekonomisinin çok gerisinde kalmış bir anlaşma, güncellememiz lazım." dedi.

Körfez İşbirliği Konseyi ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin başlatıldığını aktaran Çavuşoğlu, belki önümüzdeki haziran ayında Körfez İşbirliği Konseyi dışişleri bakanları ve dış ticaret ya da ekonomi bakanları toplantısını düzenleyeceklerini dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna ve Pakistan ile tercihli ticaret anlaşması konusunda müzakerelerin son aşamaya geldiğini, önümüzdeki günlerde bu anlaşmaları da imzalamayı umut ettiklerini anlattı.

AB İLE VİZE MUAFİYETİ

AB ile vizelerin kaldırılması konusunda büyük çaba sarf ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"16 Nisan'dan sonra AB'ye son önerimizi sunacağız. Ondan sonraki süreci nasıl sürdüreceğimizi değerlendirip aldığımız kararları sizlerle paylaşacağız. AB ile vize sorununu çözmek istiyoruz. Bu vize serbestisini de almamız lazım. En son imzaladığımız göç anlaşmasının bir parçasıdır. Bu 3 anlaşmanın, göç, vize serbestisi ve geri kabul anlaşmalarının birlikte uygulanması gerekiyor. Türkiye müzakere eden bir ülke. Hiç müzakere etmeyen birçok ülke ile vizeyi kaldırdı. En son Gürcistan'la da bir sene sonra, yani tüm şartlar yerine geldiğinden bir sene geçtikten sonra bu anlaşmayı yürürlüğe koydular. Biz millet olarak da bunu hak ediyoruz."

Gelecek hafta Orta Amerika ve Karayip ülkelerinin dışişleri bakanlarını İstanbul'da ağırlayacaklarına işaret eden Bakan Çavuşoğlu, 12 ülke ve Türkiye'nin toplantı yapacağını söyledi.

KIBRIS KONUSU

Türkiye'nin tüm dünya ile ilişkilerini en iyi şekilde ve her yönüyle güçlendirmek için çaba sarf ettiklerini kaydeden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada birçok sorun bulunduğunu, fakat bu sorunların oluşumunda ve gelişiminde Türkiye'nin bir negatif rolünün bulunmadığını vurguladı.

Kıbrıs sorununun çözülmesi için de samimi çaba sarf edildiğini dile getiren Çavuşoğlu, şu görüşlerini dile getirdi:

"Kıbrıs sorununu çözmek için samimi çaba sarf ediyoruz ama özellikle seçim atmosferinde Rum tarafında samimi bir çaba görmüyoruz. Rum tarafının özellikle Kıbrıs etrafındaki doğal gaz ve petrol rezervleri konusunda tek taraflı attığı adımları doğru bulmuyoruz. Bu konuda uyarılarımıza rağmen maalesef geri adım olmadığı için şimdi Türkiye olarak da bazı adımları atacağız. Dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak da bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu konuyu birlikte istişare edeceğiz. Burada Kıbrıs Türkü'nün de hakkı var ve Akdeniz'de Türkiye Cumhuriyeti'nin de karasuları var, ekonomik münhasır bölge var. Dolayısıyla bizim de haklarımız var ve bu haklara halel getirilmemesi için gerekli adımları biz atacağız. Daha önce hukuki adımları atmıştık ve pozisyonumuzu resmi olarak kayda geçirmiştik. Ama bundan sonra tek taraflı adımlara da müsaade etmeyeceğimizi göstermemiz gerekiyor."