Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Endonezya'da bulunan TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Çavuşoğlu sabah saatlerinde de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın başlayacak G20 Dışişleri Bakanları Zirvesi için Endonezya'nın Bali kentine gitti.

Çavuşoğlu, zirve öncesi Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi.

Rusya'nın Ukrayna işgali gölgesinde gerçekleşen G20 Dışişleri Bakanları Zirvesi'nde bazı Batı ülkelerinin dışişleri bakanları ve Lavrov savaştan bu yana ilk kez yüz yüze görüşmüş olacak.

Ayrıca bugün Çavuşoğlu’nun, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştüğü de açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu’nun, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği kaydedildi.

UKRAYNA’DAKİ SON DURUM VE TAHIL İHRACATI ELE ALINDI

Çavuşoğlu ile Kuleba’nın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ukrayna’daki son durum, tahıl ihracatı ve Zhibek Zholy gemisine ilişkin gelişmelerin ele alındığı bildirildi.