Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu Rüstem Tatar’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı

Çavuşoğlu mesajında; ‘Kıbrıs Türk halkının ulusal mücadelesinin her aşamasında büyük görevler üstlenen Rüstem Tatar’ın, bu sabah erken saatlerde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah’tan rahmet, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar olmak üzere, tüm ailesine başsağlığı ve metanet dilerim.’ dedi