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Çavuşoğlu: Rusya ile ilişkileri düzeltince 'Niye bu kadar yakınsınız' demeye başladılar

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Çavuşoğlu: Rusya ile ilişkileri düzeltince 'Niye bu kadar yakınsınız' demeye başladılar
TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano ile ortak basın toplantısı düzenledi.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak krizi sırasında NATO'ya üye bazı ülkelerin dışişleri bakanlarının 'ilişkileri düzeltme talebi'nde olduğunu söylerken "İlişkileri düzeltir düzeltmez aynı dışişleri bakanları 'Neden Rusya ile bu kadar yakınsınız?' diye eleştiriye başladı" ifadesini kullandı.

 

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almasıyla ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Hava sahamızı korumak zorundayız. Müttefiklerimizden alamıyoruz, başka yerden alırız" şeklinde konuştu.

'ACİL İHTİYACIM VAR'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti: 

"Son zamanlarda NATO müttefiki olan ülkelerden bazıları basit silahlar dahil ihtiyacımız olan savunma sistemlerini Türkiye'ye vermemek için ciddi bir direnç gösteriyor. Benim hava savunma sistemimi kurmam lazım. Müttefiklerimden de alamıyorum. O zaman mutlaka başka bir yerden almak durumundayım. Acil ihtiyacım var."

'BAZI AVRUPA ÜLKELERİ KENDİNİ PATRON SANIYOR'

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almasının NATO'dan uzaklaşmak anlamını gelmediğini söyleyen Çavuşoğlu, "Türkiye hiçbir yere kaymıyor, olduğu yerde duruyor. Bazı Avrupa ülkeleri kendini patron olarak görüyor" dedi.

'TÜRKİYE, AVRUPA VE NATO'DAN UZAKLAŞIP RUSYA'YA DOĞRU GİTMİYOR'

Türkiye'nin çok yönlü bir dış politika izlemeye hakkı olduğunu da söyleyen Çauvşoğlu, "Türkiye, Avrupa ve NATO'dan uzaklaşıp Rusya'ya doğru gitmiyor, böyle bir şey yok…Türkiye bir yere kaymıyor, Avrupa ülkeleriyle bir problemimiz yok" ifadelerini kullandı.

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