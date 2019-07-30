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Çavuşoğlu: S-400'ler NATO'ya yönelik sorun teşkil etmiyor

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52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 hava savunma sisteminin alınmasının Türkiye-ABD ilişkilerini ilgilendiren bir mesele olduğunu belirterek, 'S-400'ler NATO'ya yönelik bir sorun teşkil etmiyor
Çavuşoğlu: S-400'ler NATO'ya yönelik sorun teşkil etmiyor

52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 hava savunma sisteminin alınmasının Türkiye-ABD ilişkilerini ilgilendiren bir mesele olduğunu belirterek, 'S-400'ler NATO'ya yönelik bir sorun teşkil etmiyor. Türkiye birçok alanda NATO'nun faaliyetlerine katkı sağlıyor' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği’nin (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Rus basınının sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, S-400 alımının ardından NATO ile ilişkilerde bir sorun olup olmadığı sorusu üzerine, “NATO ile bir sorunumuz yok. Genel sekreterinin ve yardımcısının S-400'lere ilişkin açıklamalarından da anlaşılacağı üzere, S-400'ler NATO'ya yönelik bir sorun teşkil etmiyor. Türkiye birçok alanda NATO'nun faaliyetlerine katkı sağlıyor. Bu mesele hiçbir NATO zirvesinde gündeme getirilmedi" diye konuştu

Çavuşoğlu, S-400 alımının Türkiye-NATO ilişkilerinden çok Türkiye-ABD ilişkilerini ilgilendiren bir mesele olduğunu belirtti.

 

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