Çavuşoğlu: Saldırılara karşılık vermeye devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de yaşananlarla ilgili olarak Türkiye'nin kendisine yönelik saldırılara cevap vermeye devam edeceğini söyledi. Çavuşoğlu, Rusya'ya da uyarılarda bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeniden Asya Girişimi Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulundu. İdlib'de dün 8 Türk askerinin yaşamını yitirmesine değinerek "Bize yönelik saldırıları tolere etmemiz mümkün değil. Karşılığını verdik ve bundan sonra da karşılığını vereceğiz" dedi.

Türkiye'nin takviye birliklerini İdlib'e taşıyan konvoyuna dün sabah saatlerinde Suriye Ordusu‘ndan ateş açılmış, üçü sivil, beşi asker sekiz kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı üzerine hareket geçen Türkiye 54 hedefi ateş altına aldığını, 76 rejim mensubu askerin öldürüldüğünü duyurmuştu. Rusya da Türkiye'den askeri sevkiyat konusunda herhangi bir uyarı yapılmadığı açıklamasında bulunmuştu.

Rusya ile temas

Çavuşoğlu, Suriye hükümetinin saldırılarını artırdığını belirterek "Bunu dengelemek, durdurmak için yine bugüne kadar olduğu gibi, Astana ve Soçi sürecinde olduğu gibi özellikle komşumuz Rusya ile bu çatışmaları durdurmak için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Rusya'ya bu konuda önemli görevler düştüğünü kaydeden Çavuşoğlu, "Bir an önce kalıcı bir ateşkes ve anayasa komisyonu ile beraber de siyasi sürece ivme kazandırmak istiyoruz" şeklinde sözlerini sürdürdü. Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi yaptığını da belirten Çavuşoğlu, Rusya'nın tutumuyla ilgili olarak "Rejimi tam kontrol edemiyoruz bahanelerini doğru bulmuyoruz" dedi.