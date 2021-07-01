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Çavuşoğlu, Saner'i ziyaret etmeyecek!

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KKTC'de çalışma ziyaretinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Başbakan Ersan Saner ile görüşmesi iptal oldu.
Çavuşoğlu, Saner'i ziyaret etmeyecek!

KKTC'de çalışma ziyaretinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Başbakan Ersan Saner ile görüşmesi iptal oldu.

Başbakanlık Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden daha önce planlandığı duyurulan Çavuşoğlu-Saner Görüşmesi bu sabah programdan çıkarıldı.

Başbakanlık'tan yapılan duyuruda "Bugün 16.45'deki TC Dışişleri Bakanı kabulü iptaldir" denildi.

Akıllara ise yaşanan hükümet krizi derinleşiyor mu soruları geliyor.

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