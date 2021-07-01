Çavuşoğlu, Saner'i ziyaret etmeyecek!

KKTC'de çalışma ziyaretinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Başbakan Ersan Saner ile görüşmesi iptal oldu.
Başbakanlık Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden daha önce planlandığı duyurulan Çavuşoğlu-Saner Görüşmesi bu sabah programdan çıkarıldı.
Başbakanlık'tan yapılan duyuruda "Bugün 16.45'deki TC Dışişleri Bakanı kabulü iptaldir" denildi.
Akıllara ise yaşanan hükümet krizi derinleşiyor mu soruları geliyor.
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