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Çavuşoğlu: Sendikalar, Öğretmenler (Değişiklik) Yasası'nda neye karşı olduklarını söylemeli

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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, öğretmenler sendikalarının Öğretmenler (Değişiklik) Yasası'na karşı yaptıkları eylemlere işaret ederek, "Sendikalar, değişiklik yasasında bulunan hangi maddelere karşı olduklarını söylemelidir." dedi.
Çavuşoğlu: Sendikalar, Öğretmenler (Değişiklik) Yasası'nda neye karşı olduklarını söylemeli

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ve Pembe Paşaoğluları’nın hazırlayıp sunduğu ‘17. Saat’ adlı programa katılarak, Meclis Genel Kurulu’nun gündemine sevk edilen Öğretmenler (Değişiklik) Yasası’na yönelik açıklamalarda bulundu.  

Bakan Çavuşoğlu, Öğretmenler (Değişiklik) Yasası’nın 10 aydır gündemde olduğunu belirterek, yasa tasarısının özünde Atatürk Öğretmen Akademisi’nin kapatılması ve öğretmenleri itibarsızlaştırmanın olmadığını söyledi.  

Sendikaların yaptıkları açıklamalarda ‘bu maddeye bu gerekçeden dolayı karşıyız’ dediklerini duymadığını belirten Bakan Çavuşoğlu, sendikaların değişiklik yasasında bulunan hangi maddelere karşı olduklarını söylemesi gerektiğini dile getirdi.  

"YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE HİZMET İÇİ KURSLAR ZORUNLU HALE GETİRİLDİ"

Çavuşoğlu, hizmet içi kurslara öğretmenlerin zorunlu olmaması nedeniyle katılmadığını aktararak, yasada yapılan değişiklik ile söz konusu kursların zorun hale getirildiği ifade etti.  

Yasa ile Atatürk Öğretmen Akademisi’nin ismini düzenlediklerini, Sendika’nın A-B öğretmen düzenlenmesi ile ilgili maddeye karşı olduğunu o maddenin de yasadan kaldırıldığını belirten Çavuşoğlu, sendikanın ayrıca 36 ay geçici öğretmenlik yapmasının ardından Öğretmen kadrosuna atanmak için sınava girme hakkına da karşı olduğunu söyledi.  

Çavuşoğlu, “36 ayı tamamlayanların geçici öğretmenlikten kadroya atanmasını maddesini de ortadan kaldırdık. Geçici öğretmenlerin haklarını baki tutmak açısından da ülkedeki ihtiyacı da düşündüğümüzde 2023 yılından itibaren bu devre dışı kalacak” dedi.  

"OKUL ÖNCESİ İLE SINIF ÖĞRETMENİNİN DERS SAATİNİ EŞİTLEDİK"

Okul öncesi ile sınıf öğretmeninin ders saatini eşitlediklerini belirten Çavuşoğlu, öğretmenlerin yasada bulunan ders yükümlülüklerini yerine getirmeleri için düzenleme yaptıklarını kaydetti.  

"HİÇ KİMSE DEVLETE KARŞI KAFA TUTMAMALI"

Her öğretmenin ders yükümlüğünün yüzde 25’ine kadar ihtiyaç olması halinde derse girmesi için düzenleme yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, devletin hiç kimseyi angarya çalıştıramayacağının altını çizdi, sendikanın devlet olmadığını dile getirdi.  

Bakan Çavuşoğlu, Öğretmenler (Değişiklik) Yasası hazırlanırken sendikalar ile görüş alışverişinde bulunduğunu aktararak, “Hiç kimse devlete karşı kafa tutmamalı” diye konuştu.  

"ÖZEL OKULLARININ FİYATLARINA MÜDAHALE EDEMEM"

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, özel okulların fiyatlarına fahiş zamlar yapılmasına yönelik açıklamalarda da bulunarak, devletin görevinin kişileri özel okullara ihtiyaç duymamalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Özel okulların ücretlerini asla benimsemediğinin altını çizen Çavuşoğlu, fiyatlara müdahale edemeyeceğini aktardı. 

"EN GEÇ ÜÇ YIL İÇERİSİNDE TAM GÜN EĞİTİME GEÇİLECEK"

Bakan Çavuşoğlu, bu yıl 332 öğretmenin istihdam edildiğini belirterek, en geç üç yıl içerisinde tam gün eğitime geçileceğini ve yeni öğretmenlere ihtiyaç duyulacağını belirtti. 

"HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK"

Devlet olarak çocukları eğitme noktasında paydaşları ile birlikte başarılı olduklarını söyleyen Çavuşoğlu, “Biz öğretmenlerimizi, halkımızı ve öğrencilerimizi seviyoruz ama herkes üzerine düşeni yapacak” ifadelerini kullandı. 

"ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ'Nİ GELİŞTİRMEK VE BÜYÜTMEK İSTİYORUM"

Çavuşoğlu, öğretmen sendikalarının eylemlerinde 'Atatürk Öğretmen Akademisi'ni kapattırmayacağız' şeklinde ifadeler kullanıldığını belirterek, "Akademinin güçlenmesini, rekabet edebilir bir noktaya gelmesini istiyoruz. Akademiyi geliştirmek ve büyütmek istiyoruz" dedi. 

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