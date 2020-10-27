Çavuşoğlu, “Sicilim ve deneyimlerim yapabileceklerimin tescilidir”

UBP’den kopmaların olduğu en zor dönemde genel sekreter olarak partinin tek başına iktidar olmasında katkısı olan ve 5 dönem bakanlık görevi verilen biri olduğunun altını çizen MEKB Bakanı ve UBP Genel Başkan adayı Nazım Çavuşoğlu vurguladı

Ülkenin en köklü ve en güçlü partisi olan UBP’nin ana vizyonunun KKTC’yi kuran parti olduğu için ülkeyi daha ileri getirmek amacıyla en fazla emek vermek olduğuna dikkat çeken Milli Eğitim ve Kültür Bakanı ve UBP Genel Başkan adayı Nazım Çavuşoğlu, ülkemizin içinde bulunduğu zor koşullarda bir UBP’li olarak zorunlu ve sorumluluk gereği başkanlığa aday olduğunu kaydetti.

Haber Kıbrıs’ta Ali Baturay’ın sorularını yanıtlayan Nazım Çavuşoğlu, UBP Genel Başkanlığı’na neden aday olduğunu açıkladı.

2003 yılından beri milletvekili olduğu UBP’nin her kademesinde çalışan bir olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, partiyi iktidara taşıyan süreçlerlerde önde gelen bir aktörlerden olduğuna vurgu yaparak, partiden kopmaların olduğu ve muhalefete düşülen dönemde genel sekreter olduğu ve verilen yoğun mücadeleyle UBP’yi tek başına iktidara taşıdıklarını anımsatarak parti için verdiği mücadelelerden bir örnek verdi.

Genel sekreterlik görevi yanında partisinin kendisine 5 kez bakanlık görevi vermesini başarılı çalışmalarının bir göstergesi olarak açıklayan Nazım Çavuşoğlu, UBP Genel Başkanlığı’nı yürüten herkes tarafından görev verilen biri olmasının altında sorun yaratan değil, sorunları çözen ve krizleri ortadan kaldıran bir bakan olmasına bağladı.

Türkiye ile olan bakanlıkları bünyesindeki tüm krizleri çözdüğünün altını çizen Çavuşoğlu, su krizi ve YÖK ile olan iletişimliği çözdüğünü anımsatarak, ülkenin önünü açacak şekilde krizleri çözen biri olarak tanımlanmasının yeni sorumluluklar üstenmesinde kendini cesaretlendirdiğini ifade etti.

2010 ve 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçim bölgesinde disiplinli ve inançlı çalışması sonucu UBP adaylarının Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başarı sağladığını belirten Çavuşoğlu UBP’nin verdiği tüm görevleri başarıyla yerine getiren biri olarak başarılı olacağı inancına sahip olduğu için başkanlığa aday olduğunu kaydetti.

Bu kadar görev yapan, birikime sahip, çalışkanlığıyla dürüstlüğü ve ilkeleriyle ve bugüne kadar siyasete, “halka hizmet” olarak bakan ve devletin yüceltilmesini yaşam şekilene dönüştüren biri olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, başkanlığında KKTC’yi reformist bakış açısıyla ülkeyi daha iyi noktaya getirmek için çalışacağını vurguladı.

Uzlaştırıcı ve sorun çözücü kimliğiyle, bu kadar sorunun olduğu dönemde kendisinin birşeyler yapması gerektiğine vurgu çeken Çavuşoğlu, sicili ve yürüttüğü faaliyetler ve deneyimlerinin yapabileceklerinin tescili olduğunu kaydetti.

Ülke yönetimindeki deneyimin kendisine bu süreçte ortaya çıkma sorumluluğu verdiğini kaydeden Çavuşoğlu, kendisini elini taşın altına koyma noktasında zorunlu ve sorumlu olarak gördüğünü kaydetti