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Çavuşoğlu: Sıkıntı denetimin kimin tarafından yapılacağıdır

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Çalışmaların belli bir seviyeye geldiğini belirten Çavuşoğlu, tıkanıklıkların ekonomik kazanımlar elde ederken siyasi bir kayıp olmadan aşılması umudunu dile getirdi.
Çavuşoğlu: Sıkıntı denetimin kimin tarafından yapılacağıdır

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT’de yayınlanan “Manşet +” programında hellimin coğrafi tescili konusunda var olan sıkıntılara değindi. Bakan Çavuşoğlu, hellimin tesciliyle ilgili bazı siyasi tıkanıklıklar yaşandığına işaret ederek, Cumhurbaşkanlığı başkanlığındaki ekiplerle diğer paydaşların konu üzerinde çalıştığını söyledi.

Çalışmaların belli bir seviyeye geldiğini belirten Çavuşoğlu, tıkanıklıkların ekonomik kazanımlar elde ederken siyasi bir kayıp olmadan aşılması umudunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, “Tek sorun denetimdir. O sorunu aşmamız halinde tescil ve ticari sürecimiz başlayabilecek zemine ulaşmış olacak. Hellimin ekonomik ve siyasi tarafı var derken aslında kastım buydu. Ekonomik tarafı üreticilerimizin, sanayicilerimizin kazanmasıdır. Bizim açımızdan da standartlara ulaşmamızdır.  Diğer taraftan denetim uygulaması sağlık, mikrobiyolojik açıdan çok önemli olmakla birlikte tartışma denetimin yapılmasında değil. Tartışma denetimin kimin tarafından yapılacağı tartışmasıdır. Siyasi boyutu da oradadır. Cumhurbaşkanlığı bunu aşmaya çalışıyor” dedi.

Hellim üretimiyle ilgili altyapı konularının çok fazla gündem olmaması gerektiğini de kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “dünyanın her yerinde bir tescil konusu sözkonusu olduğu zaman geçişle ilgili bir süreç tanınır ve o süreçte eksiklikler ne ise onlar tamamlanır.  Dolayısıyla o anlamda panik yapacak, buna da hazır değiliz yaklaşımı doğru değil” ifadelerini kullandı. Küçükbaş hayvan sayısının özellikle yerel ırkların korunarak artırılması politikasını izlediklerini belirten Çavuşoğlu, gelecekte ihtiyaç duyulacak küçükbaş hayvan sütünün hazır olabilmesi için çalıştıklarını söyledi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu, bu konudaki eksikliklerin en fazla 1-2 yılda tamamlanabileceğini kaydetti. 

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