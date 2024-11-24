Çavuşoğlu: Şu an için okullarda erteleme gündemde değil

Nazım Çavuşoğlu: Şu An İçin Okullarda Erteleme Gündemde Değil

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada okullarda herhangi bir ertelemenin şu an için gündemde olmadığını belirtti. Çavuşoğlu, devletin ilgili birimleriyle sürekli temas halinde olduklarını vurgularken, ihtiyaç duyulması halinde erteleme kararı alabileceklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, kamuoyuna şu uyarıda bulundu:

“Resmî açıklamalar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmesin. Gerekli durumlarda kamuoyuna gerekli açıklamaları ve bilgilendirmeleri yapacağız.”

Çavuşoğlu’nun açıklaması, okullardaki gelişmeleri yakından takip eden veliler ve öğrenciler için önemli bir bilgilendirme olarak değerlendirildi. Resmî açıklamalar dışındaki söylentilere dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, kamuoyunu güncel gelişmeler hakkında bilgilendirme konusunda hassasiyetle çalıştıklarını dile getirdi.

Eğitim alanında yaşanabilecek gelişmelerle ilgili bakanlıktan yapılacak duyuruların dikkatle takip edilmesi gerektiği vurgulandı.