Çavuşoğlu: Şu anda kurultayla uğraşamayız

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs TV ekranlarında yayınlanan 'Detay' adlı programa katılarak, Aytuğ Türkkan'ın sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, UBP kurultayına ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Yasa tüzüğün üstündedir. Siyasal Partiler Yasasını yapan komitenin üyesiydim. 3 yılda bir kurultay koyduk bunu yapmayan partiler seçime katılamasın dedik. UBP tüzük kurultayı yapıp bunu hayata geçirmedi" dedi.

"3 yılda bir yapılması gerekiyor. Bizim partimizin 3 yılı gelecek yıl dolacak" diyen Çavuşoğlu, ülkede yapılması gereken çok iş olduğunu ve çok sorun olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, "O yüzden bizim istikrara ihtiyacımız var. İnsanların bu kadar ihtiyacı varken kurultay çalışması içine giremeyiz. Aday olacak olan günü geldiğinde aday olur yarışır. Başbakanın gelecek yıl kurultay olacak demesini destekliyorum, şu anda kurultayla uğraşamayız" ifadelerini kullandı.