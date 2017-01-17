Çavuşoğlu, suçu sürekli hükumet değişmesine attı

Meclis Genel Kurul’unda milletvekillerinin güncel konuşmaları devam ediyor.

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, “Doğrudan Gelir Desteği ve Zenginlik Sınırı” konusunda konuştu.

Hamzaoğulları, ülkede dört binin üzerinden üretici olduğunu, bunlardan sadece 100-150 tanesinin doğrudan gelir desteğinden faydalandığını ileri sürerek, doğrudan gelir desteği sisteminde sıkıntı olduğunu belirtti.

Doğrudan gelir desteğiyle ilgili adaletsiz uygulamalar olduğunu savunarak örnekler veren Hamzaoğulları, Devler Üretme Çiftliği’yle ilgili de eleştirilerde bulunarak bu konularla ilgili farklı zamanlarda yazılı sorular da yönelttiğini ancak yanıt alamadığını kaydetti.

Küçükbaş hayvanlara verilen destek primiyle ilgili de sıkıntılar olduğunu dile getiren Hamzaoğulları, “Yüzde 50 enflasyonun olduğu bir ülkede son iflastır, batmaktır” dedi.

Hamzaoğulları, ülkede yaşanan sistemsizliği devlet programı adı altında ortadan kaldırmak gerektiğini ifade ederek, herkesin sırtını devlete dayamaya çalışmasının da doğru olmadığını belirtti.

ÇAVUŞOĞLU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Hamzaoğulları’nın sorularını yanıtlamak üzere söz aldı.

Çavuşoğlu, çok hızlı hükümet değişimlerinin bir devlet programı yaratmayı daha da gerekli hale getirdiğini vurgulayarak, ülkede verilen tüm desteklerin de doğrudan gelir desteği adıyla verilmesinin farklı yanlışlıklara sebep olduğunu belirtti.

Verimlilik, hijyen ve ağıl standartları konusunda ülkenin belli bir yere geldiğini dile getiren Çavuşoğlu, kısa sürede yapılan düzenlemelerle ilgili bilgi verdi.

Çavuşoğlu, “Atılan adımları geliştirerek yolumuza devam edebilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ülkede ‘üretime mi, üreticiye mi destek’ konusunda ise üretimin hijyeni, standardı ve verimliğini sağlayacak şekilde üreticinin de refahını sağlayacak şekilde olması gerekiyor” dedi.

Geleneksel üretimi de kırsal kalkınma çerçevesinde desteklediklerini belirten Çavuşoğlu, temennilerinin hep beraber daha iyiye götürebilmek için çalışmalarını devam ettirmek olduğunu söyledi.