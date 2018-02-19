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Çavuşoğlu: Suriye rejimi, YPG'yi korumak için Afrin'e giriyorsa Türk askerini kimse durduramaz

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Çavuşoğlu: Suriye rejimi, YPG'yi korumak için Afrin'e giriyorsa Türk askerini kimse durduramaz
Suriye hükümeti güçlerinin Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin'in şehir merkezine gireceğine dair haberleri, "Suriye rejimi, YPG'yi korumak için Afrin'e giriyorsa Türk askerini hiç kimse durduramaz" ifadesiyle yorumladı.

Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi ile ortak basın toplantısında Suriye hükümeti güçlerinin Afrin'e gireceği yönündeki haberlere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bizim Zeytin Dalı operasyonumuzun ve Fırak Kalkanı operasyonumuzun hedefi belli, teröristleri buradan yok etmek. Her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda vurgumuzu yapıyoruz. Rejim buraya girer mi, girmez mi? Girerse ne için girer, bu önemli. Eğer rejim buraya PKK'yı, YPG'yi temizlemek için girerse sorun yok. Eğer YPG'yi korumak için giriyorsa bizi, Türk askerini hiç kimse durduramaz."

Suriye devlet televizyonu, öğlen saatlerinde bölgedeki muhabirine dayanarak yaptığı haberinde hükümet yanlısı milis güçlerin birkaç saat içinde Afrin'e gireceğini duyurmuştu.

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