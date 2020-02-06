Çavuşoğlu: Suriye'de Rusya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de Beşar Esad'a bağlı ordunun Türk askerlerine yönelik saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Esad güçlerinin idlib'teki hava saldırısı neticesinde üçü sivil sekiz kişi hayatını kaybetmişti.

Biz Türkiye olarak Rusya’yla neden çatışalım? Bizim askerimize saldıran kimdir? Rejimdir. Gözlem noktalarımız taciz eden kim? Rejim. Sabrımızın bir sınırı vardı. 8 şehidimiz olduktan sonra karşılığını verdik. Ama rejim saldırganlığına devam ederse biz burada durmayız. Kat kat fazlasıyla cevabımızı verdik. Ama diğer taraftan insani dramı durdurmak için de ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Sadece Türkiye’nin değil uluslararası toplumun sorumluluğudur. Bu sorunlarımızı çözersek yine Rus muhataplarımızla birlikte çözeriz."