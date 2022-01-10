Çavuşoğlu: SÜTEK Laboratuvarı, AB Standartlarında Bir Laboratuvar

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bakanlığa bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) ve kurum laboratuvarını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

SÜTEK Müdürü Mehmet Karadayı ve uzmanlardan, süt analizi ile ilgili izlenen süreç ve yöntemler hakkında bilgi alan Bakan Çavuşoğlu, analiz işlemlerini yerinde inceledi. Ayrıca kurumun yenilenen ISO 9001: 2015 sertifikasını takdim etti. 186 ülkede geçerli olan Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001: 2015 sertifikası, süt alım satımı ve kalite kontrol faaliyetlerini kapsıyor.

Bakan Çavuşoğlu, SÜTEK laboratuvarının AB standartlarında hizmet verdiğine işaret ederek, “Bize emanet edilen kurumlarımızı geliştirmeye ve dünya standartlarına ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, laboratuvarda yapılan analizlerde çiğ sütteki kalite ve hijyen standartlarına bakıldığını ve bu analizlerin hellimin tescil sürecinde büyük önem teşkil ettiğini vurgulayarak, üreticinin, hellim tescilinde aranan çiğ süt standartını yakalayabilmesi için ödül ve ceza sisteminin ileriki dönemlerde fiyatlara yansıtılacağını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, Laboratuvarda bulunan yeni donanımlı cihazlarla ülke genelinde üreticinin tüm çiğ sütünün tarandığını ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu’na, kuruma yeni alınan Combi FOSS 7 cihazının tanıtımı da yapıldı. Kurum laboratuvarında daha önceleri çiğ sütte 11 bileşene bakılırken, yeni cihazla birlikte 18 bileşene bakılıyor. AB desteği ile alınan yeni cihaz sayesinde sütte kalite ve hijyen parametreleri dışında ayrıca hayvan hastalıkları ile ilgili göstergeler de yer alıyor. Hayvanların doğru beslenmesi hakkında bilgi alınmasına yardımcı oluyor.

HELLİM TESCİLİ İLE İLGİLİ TÜM TESTLER YAPILABİLİYOR

SÜTEK laboratuvarında, hellim tescilinde uluslararası standartlarda yapılması gereken tüm testler yapılabiliyor.

Üreticinin, hellim tescilinde aranan çiğ süt standartını yakalayabilmesi için ödül ve ceza sistemi ileriki dönemlerde fiyatlara yansıtılacak. Bununla üreticinin sütteki kalite ve hijyen standartlarını yükseltmesi hedeflenmektedir.

AB STANDARTLARINDA LABORATUVAR

Kurum laboratuvarının kapasitesi AB standartlarına uygun donanımda olup, dünyada şu anda çiğ sütte öncü olan Hollanda ve Danimarka gibi ülkelerde yapılan tüm çiğ süt analizleri, kurumda yapılmaktadır.

Laboratuvarda bulunan yeni donanımlı cihazlarla ülke genelinde üreticinin tüm çiğ sütü taranmaktadır. Analizler, kurumda çalışan gıda mühendisleri ve kimyagerler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kurum Laboratuvarında uluslararası referans yönetmeler kullanılarak çiğ sütte Aflatoksin M1, antibiyotik kalıntı analizi, kimyasal analiz, hijyen parametrelerinde somatik hücre sayısı ve toplam bakteri sayısına bakılmaktadır.

Ülke genelinde şu anda yüzde 98.21 oranında çiğ süt, soğuk sistemle tankerlerle toplanmaktadır. Ayrıca, Kurum laboratuvarı Almanya’da bulunan akredite laboratuvar olan DRRR laboratuvarı tarafından yeterlilik testine tabi tutulmaktadır ve analizlerin doğruluğu düzenli olarak test edilmektedir.