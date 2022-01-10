  • BIST 2.068,70
  • Altın 793.41627
  • Dolar 13.8746
  • Euro 15.7039
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKarantina Sürelerine Yeni Düzenleme

Çavuşoğlu: SÜTEK Laboratuvarı, AB Standartlarında Bir Laboratuvar

» »
Çavuşoğlu: SÜTEK Laboratuvarı, AB Standartlarında Bir Laboratuvar
Çavuşoğlu: SÜTEK Laboratuvarı, AB Standartlarında Bir Laboratuvar

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bakanlığa bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) ve kurum laboratuvarını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

 

SÜTEK Müdürü Mehmet Karadayı ve uzmanlardan, süt analizi ile ilgili izlenen süreç ve yöntemler hakkında bilgi alan Bakan Çavuşoğlu, analiz işlemlerini yerinde inceledi. Ayrıca kurumun yenilenen ISO 9001: 2015 sertifikasını takdim etti. 186 ülkede geçerli olan Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001: 2015 sertifikası, süt alım satımı ve kalite kontrol faaliyetlerini kapsıyor.

 

Bakan Çavuşoğlu, SÜTEK laboratuvarının AB standartlarında hizmet verdiğine işaret ederek, “Bize emanet edilen kurumlarımızı geliştirmeye ve dünya standartlarına ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

 

Bakan Çavuşoğlu, laboratuvarda yapılan analizlerde çiğ sütteki kalite ve hijyen standartlarına bakıldığını ve bu analizlerin hellimin tescil sürecinde büyük önem teşkil ettiğini vurgulayarak, üreticinin, hellim tescilinde aranan çiğ süt standartını yakalayabilmesi için ödül ve ceza sisteminin ileriki dönemlerde fiyatlara yansıtılacağını kaydetti.

 

Bakan Çavuşoğlu, Laboratuvarda bulunan yeni donanımlı cihazlarla ülke genelinde üreticinin tüm çiğ sütünün tarandığını ifade etti.

 

Bakan Çavuşoğlu’na, kuruma yeni alınan Combi FOSS 7 cihazının tanıtımı da yapıldı. Kurum laboratuvarında daha önceleri çiğ sütte 11 bileşene bakılırken, yeni cihazla birlikte 18 bileşene bakılıyor. AB desteği ile alınan yeni cihaz sayesinde sütte kalite ve hijyen parametreleri dışında ayrıca hayvan hastalıkları ile ilgili göstergeler de yer alıyor. Hayvanların doğru beslenmesi hakkında bilgi alınmasına yardımcı oluyor.

 

HELLİM TESCİLİ İLE İLGİLİ TÜM TESTLER YAPILABİLİYOR

SÜTEK laboratuvarında, hellim tescilinde uluslararası standartlarda yapılması gereken tüm testler yapılabiliyor.

Üreticinin, hellim tescilinde aranan çiğ süt standartını yakalayabilmesi için ödül ve ceza sistemi ileriki dönemlerde fiyatlara yansıtılacak. Bununla üreticinin sütteki kalite ve hijyen standartlarını yükseltmesi hedeflenmektedir.

 

AB STANDARTLARINDA LABORATUVAR

Kurum laboratuvarının kapasitesi AB standartlarına uygun donanımda olup, dünyada şu anda çiğ sütte öncü olan Hollanda ve Danimarka gibi ülkelerde yapılan tüm çiğ süt analizleri, kurumda yapılmaktadır.

 

Laboratuvarda bulunan yeni donanımlı cihazlarla ülke genelinde üreticinin tüm çiğ sütü taranmaktadır. Analizler, kurumda çalışan gıda mühendisleri ve kimyagerler tarafından gerçekleştirilmektedir.

16a06149-15c5-42c9-b734-257293329e01.jpeg

Kurum Laboratuvarında uluslararası referans yönetmeler kullanılarak çiğ sütte Aflatoksin M1, antibiyotik kalıntı analizi, kimyasal analiz, hijyen parametrelerinde somatik hücre sayısı ve toplam bakteri sayısına bakılmaktadır.

 

Ülke genelinde şu anda yüzde 98.21 oranında çiğ süt, soğuk sistemle tankerlerle toplanmaktadır. Ayrıca, Kurum laboratuvarı Almanya’da bulunan akredite laboratuvar olan DRRR laboratuvarı tarafından yeterlilik testine tabi tutulmaktadır ve analizlerin doğruluğu düzenli olarak test edilmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nurel: Yabancılara arazi değil konut satmalıyız10 Ocak 2022 Pazartesi 13:32
  • Özyiğit: 23 Ocak'ta Halkımızla Beraber Yeni Bir Yol Çizeceğiz10 Ocak 2022 Pazartesi 13:03
  • En çok yağış Çamlıbel'e düştü10 Ocak 2022 Pazartesi 13:00
  • Esentepe'de elektrik kesintisi!10 Ocak 2022 Pazartesi 12:57
  • Bakan Amcaoğlu: İşine gitmeyen kamu görevlilerine ne yapılıyorsa, o öğretmenlere de o yapılacak10 Ocak 2022 Pazartesi 12:51
  • Öğretmen hazırlık ödenekleri ödeniyor10 Ocak 2022 Pazartesi 12:36
  • Ataoğlu: Gençlik ve Spor ayrı bir bakanlık olacak10 Ocak 2022 Pazartesi 12:33
  • Erhürman: Tarımsal kalkınma planı hazırlanacak10 Ocak 2022 Pazartesi 12:25
  • Başbakan Sucuoğlu: Mührünüzü kırmayın10 Ocak 2022 Pazartesi 12:07
  • Kuppalli: Deltacron gerçek değil10 Ocak 2022 Pazartesi 11:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti