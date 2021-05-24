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Çavuşoğlu: Suyun ulaşmasıyla üretim katlanarak artacak

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu BRT’de katıldığı Manşet + programında Güzelyurt ve Mesarya’ya suyun ulaşmasıyla birlikte tarım politikalarımda yaşanacak değişime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Çavuşoğlu: Suyun ulaşmasıyla üretim katlanarak artacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu BRT’de katıldığı Manşet + programında Güzelyurt ve Mesarya’ya suyun ulaşmasıyla birlikte tarım politikalarımda yaşanacak değişime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, tünelin tamamlanmasıyla suyun yılbaşına kadar Güzelyurt’a, 2-3 yıl içinde de Mesarya bölgesine akacağını söyledi. Tarım Bakanlığı’nın tarımsal suyun geleceğini öngörerek 2009’da ülke genelinde yaptırdığı toprak analizlerini yenileyeceğini belirten Bakan Çavuşoğlu, yine aynı dönemde ürün deseni planını da çıkardıklarını hatırlattı.

Çavuşoğlu, “Dolayısıyla KKTC’de Tarım Bakanlığı’nın hazırlığı yok gibi bir yaklaşım ortaya konamaz. Belli hazırlıklar vardır. Ama bu konuları geliştirecek kadro eksikliği de vardır. Şimdi kadrolarımızı güçlendirerek geleceği planlayacağız” dedi. Bakanlığa 10 yıldır Ziraat Mühendisi alınmadığına işaret eden Çavuşoğlu, kadroların güçlendirilmesi konusunu ilk Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme getireceğini vurguladı.

Güzelyurt Bölgesi için toprak analizi ve bitki deseni çalışmasının hızlı bir şekilde tamamlanacağını belirten Bakan Çavuşoğlu, üretmekle ilgili hiçbir sıkıntının bulunmadığını kaydetti. Çavuşoğlu, “Su bölgeye gittiği zaman üretim mutlaka katlanarak artacaktır.

Ancak bu ürettiklerimizi ne yapacağız, ürünleri nasıl pazarlayacağız, katma değeri artırmak adına tarım sanayisini oluşturmamız gerektiği ve hangi konularda tarım sanayisi oluşturacağımız ve hangi çeşitleri ekeceğimizi TC heyetiyle paylaştım. Onlar da Türkiye’ye döner dönmez Kıbrıs’la ilgili bir heyet kuracaklar. Kendi bilgi birikimlerini aktarabilmek ve bizim bakanlığımıza da katkıda bulunabilmek adına bu çerçevede böyle bir mutabakata vardık.

Kısa bir süre içinde heyetlerimiz karşılıklı olarak bütünlüklü bir çalışma yapacak. Parça parça çalışma zamanı geçmiştir. Ne üreteceğimizi, ürettiklerimizi nasıl katma değeriyle değerlendireceğimizin hedefi içerisindeyiz” dedi. 

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