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Çavuşoğlu, Taksim’de yaşanan saldırıyı kınadı

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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu' dan İstanbul Taksim’de yaşanan patlama ile ilgili açıklama
Çavuşoğlu, Taksim’de yaşanan saldırıyı kınadı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İstanbul Taksim’de yaşanan patlama ile ilgili açıklama yayımlayarak saldırıyı kınadı.

Çavuşoğlu, açıklamasında şunları kaydetti;

“Bugün, İstanbul Taksim’de hain saldırı sonrası meydana gelen patlamada hayatını kaybeden ve yaralanan kardeşlerimizin haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye’ye ve Türk Milleti’ne karşı yapılan bu hain saldırıyı şiddetle kınıyor, Kıbrıs Türk halkı olarak Anavatan Türkiye’nin yaşadığı büyük acıyı en derin duygularla paylaşıyoruz. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize ise acil şifalar diliyoruz. Başımız sağ olsun.”

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