Çavuşoğlu: Tam gün eğitim kademeli olarak hayata geçirilecek

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2023-2024 eğitim yılının yarın başlayacağını, bu yıl okullarda tam gün eğitimin, iki gün olmak üzere kademeli olarak hayata geçirileceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, pazartesi ve salı günleri olmak üzere haftada iki gün okullarda tam gün eğitime geçileceğini, hedefin önümüzdeki yıllarda tam gün eğitimi beş güne çıkarmak olduğunu söyledi.

Uygulamanın ilköğretimde 3,4,5. sınıfları, orta ve liseler ile meslek liselerini kapsayacağını dile getiren Çavuşoğlu, pilot uygulama olarak hayata geçirilecek bu uygulamanın yakından takip edileceğini, sorun yaşanması halinde gerekli düzenlemelerin yapılacağını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni eğitim öğretim yılı konusunda Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirmelerde bulundu.

Okulların deprem performanslarına ait raporlar doğrultusunda yapılması planlanan güçlendirme projelerinin, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) tarafından sunulmaya başlandığını bu doğrultuda Bakanlığın bazı önlemler almaya başladığını söyleyen Çavuşoğlu, okullarda yapılacak olan yıkım veya güçlendirme çalışmalarının yaz tatili içerisinde tamamlanmasının mümkün olmadığını belirtti.

Çavuşoğlu, bu süreçte risk teşkil eden okullarda, öğrencilere, öğretmenlere ve emekçilere daha sağlıklı koşullar sağlayana kadar gerekli önlemleri alarak, okullarda geçici olarak oluşturdukları prefabrik dersliklerin kurulumunu gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, yeni eğitim yılı başlarken kırtasiye ve kitaplar konusunda sorun yaşanmayacağını ifade etti.

Tüm kırtasiye malzemelerinin okullara dağıtıldığını söyleyen Çavuşoğlu, öğrencilerin ilk ders zili ile birlikte malzemelerini eksiksiz olarak alacaklarını belirtti.

“YENİ EĞİTİM YILI YARIN BAŞLAYACAK”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanı ve mutluluğunu bir kez daha hep birlikte yaşadıklarını söyleyerek, tüm öğrencilere, öğretmenlere ve eğitim camiasına başarılarla dolu bir yıl diledi.

Çavuşoğlu, 2023-2024 eğitim öğretim yılının yarın İlköğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 126 okulda öğrenim görecek yaklaşık 25 bin öğrenci ile başlayacağını dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 48 okulda öğrenim görecek yaklaşık 23 bin ortaokul ve lise öğrencisi ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda öğrenim görecek 4 bin meslek lisesi öğrencisinin ise yeni ders yılına 19 Eylül Salı günü başlayacağını belirtti.

Eğitimin, toplumların gelişmesinde ve ilerlemesinde en temel araçlardan biri olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, bu nedenle, ülkenin geleceği için eğitime verdikleri önemin her geçen gün daha da arttığını söyledi.

Çavuşoğlu, bu bağlamda, eğitimde kaliteyi daha yukarı çıkarmak, öğrencilerin donanımlı bir şekilde yetişmelerini sağlamak ve onların hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için çalıştıklarını belirtti.

“KADEMELİ OLARAK TAM GÜN EĞİTİME BAŞLIYORUZ”

Mili Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yıllardır hükümet programlarında yer alan ancak hayata geçirilmesi noktasında sıkıntı yaşanılan tam gün eğitim açılımının bu yıl kademeli olarak başlayacağını ifade etti.

Tam gün eğitim konusunda ortaya koydukları kararlılığı yineleyen Çavuşoğlu, bu çerçevede, pazartesi ve salı günleri olmak üzere haftada iki gün okullarda tam gün eğitime geçeceklerini söyledi.

Uygulamanın ilköğretimde 3.,4.,5. sınıfları, orta ve liseler ile meslek liselerini kapsayacağını dile getiren Çavuşoğlu, pilot uygulama olarak hayata geçirilecek bu uygulamanın yakından takip edileceğini, sorunlar yaşanırsa gerekli düzenlemelerin yapılacağını ifade etti.

Eğitimde başlatacakları bu yeni açılımın herkese hayırlı olmasını temenni eden Çavuşoğlu, haftada iki gün olarak başlatılan bu adımı, önümüzdeki yıllarda beş güne çekmeyi hedeflediklerini vurguladı.

“ İMO TARAFINDAN GÖNDERİLEN RAPORLAR DOĞRULTUSUNDA BAZI ÖNLEMLER ALMAYA BAŞLADIK”

6 Şubat depremi ile çok acı bir deneyim yaşandığını bunun üzerine, yapılan ilk incelemeler doğrultusunda yapısal olarak risk teşkil eden okullarda önlemler alarak, alternatif yöntemlerle birlikte eğitim yılının tamamlandığını söyleyen Çavuşoğlu, gelinen aşamaya ilişkin şunları söyledi:

“Gelinen aşamada; okullarımızın deprem performansının belirlenmesi amacıyla Başbakanlık Deprem Denetim Komitesi’nin görevlendirmesiyle, İnşaat Mühendisleri Odası çatısı altında kurulan inceleme ekibimiz, okullarımızın kapanmasının ardından yoğun ve uzun süren bir test süreci geçirmiştir.

Yapılan incelemeler ve testler neticesinde okullarımızın deprem performanslarına ait raporlar ve bu raporlar doğrultusunda yapılması planlanan güçlendirme projeleri, İnşaat Mühendisleri Odası tarafından Bakanlığımıza sunulmaya başlanmıştır.

İMO tarafından gönderilen raporlar doğrultusunda Bakanlığımız, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve emekçilerimizin güvenliğini sağlamak adına bazı önlemler almaya başlamıştır.”

“OKULLARIMIZIN YAPISAL DÖNÜŞÜM SÜRECİNİ BAŞLATTIK”

Okullarda yapılacak olan yıkım veya güçlendirme çalışmalarının yaz tatili içerisinde tamamlanmasının mümkün olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, bu noktada, gerekli testleri yapmak, rapor ve projeleri sunmak için insanüstü gayret gösteren İMO heyetine teşekkür etti.

“İncelemeleri ve testleri gerçekleştirdiler, raporları ve projeleri de tamamlandıkça bizlere gönderiyorlar” diyen Çavuşoğlu, gelen raporlar ve projeler doğrultusunda okulların yapısal dönüşüm sürecini başlattıklarını kaydetti.

Güçlendirilmesi gereken okulları güçlendireceklerini, yıkılması gereken okulları da yıkıp, yerine yeni ve tam donanımlı binalar inşa edeceklerini söyleyen Çavuşoğlu, “Okullarımızın yapısal dönüşümünü hep birlikte tamamlayacağız” dedi.

Çavuşoğlu, bu süreçte risk teşkil eden okullarda, öğrencilere, öğretmenlere ve emekçilere daha sağlıklı koşullar sağlayana kadar gerekli önlemleri alarak, okullarda geçici olarak oluşturdukları prefabrik dersliklerin kurulumunu gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bu doğrultuda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Yonpaş Metin Derinel Lisesi’ne 25, Haspolat İlkokulu’na 8, Alasya İlkokulu ve Yeşilyurt İlkokulu’na 5’er, Erenköy Lisesi – Karakol İlkokulu ve Lapta Yavuzlar Lisesi’ne 4’er, Dikmen İlkokulu - Gazimağusa Türk Maarif Koleji - Güzelyurt Meslek Lisesi ve Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu’na 3’er, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi - Esentepe İlkokulu - Değirmenlik İlkokulu ve Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa’ya 2’şer, Çanakkale Ortaokulu - Alsancak Anaokulu - Çatalköy İlkokulu - Şht. Yalçın İlkokulu - Osman Örek Meslek Lisesi - Çamlıbel Aysun İlkokulu - Şht. Salih Terzi İlkokulu ve Gaziköy Anaokulu’na 1’er adet prefabrik sınıf eklenmiştir.

Ayrıca, prefabrik olarak Karakol İlkokulu’na bir tuvalet ve bir öğretmen odası, Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu’na bir öğretmen ve idare odası, Yeşilyurt İlkokulu’na ise bir kantin yapılmış olup, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’ne çelik yapı tekniği kullanılarak 3 adet ek derslik yapılmıştır.”

“ ‘BİR OKUL DA SEN YAP’ KAMPANYASI İLE YENİ OKULLAR KAZANDIRACAĞIZ”

Yeni okulları eğitime kazandırmak için hayata geçirdikleri “Bir Okul da Sen Yap” kampanyasına da devam edeceklerini dile getiren Çavuşoğlu, bu çerçevede, ülkenin hayırsever iş insanlarının destekleriyle yeni okulları eğitime kazandıracaklarını belirtti.

Gelen raporlar doğrultusunda risk teşkil etmeyen okulların yapılarının güçlendirilmesi, tamir ve tadilatına ilişkin değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, okulların bakım ve onarımlarını İMO tarafından gönderilen raporlar doğrultusunda yürüttüklerini söyledi.

Çavuşoğlu, bu raporlar çerçevesinde, depreme dayanıklılığı yüksek olan 50 okulun bakım ve onarımlarını, 57 milyon TL’lik bir harcama tutarıyla, yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde kısa sürede tamamlayarak yeni eğitim yılına hazırladıklarını ifade etti.

Okulların donanım ihtiyaçlarını da karşılamak adına adımlar atarak, 3 bin 115 yeni sırayı, 3 bin 665 yeni sandalyeyi, 176 klimayı, 475 adet yeni bilgisayarı ve çeşitli donanım ekipmanlarını okullara teslim ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, geçtiğimiz yıl anavatan Türkiye’nin desteğiyle gönderilen eğitim materyallerinin de okullara dağıtıldığını ve gönderilen 750 adet akıllı tahtanın montaj işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

“ÖZEL EĞİTİMİ GELİŞTİRMEYE 2 MİLYON TL’DEN FAZLA HARCAMA”

Bunun yanında kamera sistemlerinin de 6 okula kurulduğunu, 9 okula daha kurulacağını söyleyen Çavuşoğlu, özel eğitimi geliştirme projesi doğrultusunda 280 bin TL harcandığını, toplamda 2 milyon TL harcanacağını kaydetti.

“KIRTASİYE VE KİTAP SORUNUMUZ YOK”

Bakan Çavuşoğlu, yeni eğitim yılı başlarken kırtasiye ve kitaplar konusunda sorun yaşanmayacağını ifade etti.

Bu çerçevede, tüm kırtasiye malzemelerinin okullara dağıtıldığını söyleyen Çavuşoğlu, öğrencilerin ilk ders zili ile birlikte malzemelerini “eksiksiz olarak” alacaklarını vurguladı.

2023-2024 eğitim yılında kullanılacak olan kitapların okullara teslim edildiğini dile getiren Çavuşoğlu, ilk haftanın sonunda tüm öğrencilerin kitaplarına eksiksiz olarak sahip olacaklarını vurguladı.

Okul kitapları ile ilgili önceden kitapların yazılmasında görev alan akademisyenlerle toplantılar yapıldığını söyleyen Çavuşoğlu, detaylı olarak görüşlerin alınmasının ardından bu görüşler doğrultusunda nasıl bir çalışma yürütüleceğinin değerlendirileceğini belirtti.

“SIKINTILARI TÜM PAYDAŞLARLA BİRLİKTE HAREKET EDEREK YOL HARİTASI ÇİZEREK AŞABİLİRİZ”

Eğitimde daha yapacak çok iş ve atılacak çok adım olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Eğitimin birikmiş sıkıntılarının farkındayız ve tüm gayretimizi var olan sıkıntıları gidermek için harcamaktayız. Ancak, okullarımızın yapısal sıkıntılarının yanında bu sıkıntıların da bir anda aşılması mümkün değildir” dedi.

Bu sıkıntıların ancak eğitimin içerisindeki tüm paydaşlarıyla birlikte hareket ederek, birbirlerini motive ederek ve planlı bir yol haritası çizerek aşabileceklerini dile getiren Çavuşoğlu, “Bu noktada, gerek sendikalarımızın, gerek iş insanlarımızın gerekse yüreği eğitim için atan tüm paydaşlarımızın vereceği destekler ile yaşadığımız sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.