Çavuşoğlu: Tarımsal sulama konusunda takvimlendirme çalışma yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC su temin projesi kapsamında iletim tüneli, Güzelyurt ve Mesarya ovaları sulama çalışmalarıyla ilgili Ankara’da temaslarda bulundu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC su temin projesi kapsamında iletim tüneli, Güzelyurt ve Mesarya ovaları sulama çalışmalarıyla ilgili Ankara’da temaslarda bulundu.

Temasları çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşen Bakan Çavuşoğlu, bu sabah ülkeye döndü.

BRT’de katıldığı “Manşet +” programında temaslarını değerlendiren Nazım Çavuşoğlu, 245 kilometrelik eksik su borularının tamamlanması ile ilgili bir programlama yapıldığını belirtti.

Tarımsal sulama konusunda da gelinen aşama, yapılması gereken işler, sulanacak arazilerin durumu, kamulaştırma çalışmaları ve bitki deseni konularının ele alındığını anlatan Bakan Çavuşoğlu, tarımsal sulama konusunda takvimlendirme çalışma yapıldığını söyledi.

Çavuşoğlu, “tarafların üzerine düşen görevler konusunda çalışma yaptık. Herkes kendi çalışmasını yapacak ve önümüzdeki günlerde buraya yapılacak ziyarette paket olarak bu çalışmalar açıklanacak. Şu anda son gelinen aşamalar taraflarca teyit edilmiştir ve programlamaların yapılması için bilgi alışverişleri yapıldı” dedi.

Tarımsal sulamanın ne zaman başlayabileceğine ilişkin tarihin bayram sonrası yapılacak çalışmayla net olarak duyurulacağını ifade eden Çavuşoğlu, bunun çok ileri bir tarih olmadığını vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, suyun artmasıyla Güzelyurt’ta yapılan üretimin veriminin artacağını, Mesarya’da ise tahıl üretiminin alternatiflerinin ortaya konacağını belirterek, bu yönde yeni teşvik sisteminin de oluşturulacağını söyledi.

Çavuşoğlu, “mevcut teşvik sistemi muhakkak ki kalkmayacak ama bizim istediğimiz yeni ürün çeşitliliğini sağlayabilmek adına teşviklerimizi düzenlememiz gerekecek. Üreticilere sulu ziraata geçebilmeleri için teşvik vereceğiz. Mesaryada sulu ziraata geçmenin teşvikleri düzenlenecek” dedi.