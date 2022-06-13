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Çavuşoğlu Tatar ile görüşüyor

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Temaslarda bulunmak üzere adada bulunan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı'na gitti.
Çavuşoğlu Tatar ile görüşüyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, saat 11.15’te Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Baş başa yapılacak görüşmenin ardından heyetler ararası görüşme ve çalışma yemeğine geçilecek.

Cumhurbaşkanı Tatar ve Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun saat 13.30’da ortak basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.

Çavuşoğlu, saat 14.45’te ise Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edilecek.  

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