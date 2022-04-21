Çavuşoğlu, TC Bakanlık Müşaviri Cerrah'ı Kabul Etti

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Selim Cerrah, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, ASBÜ KKTC Akademik Birim Kordinatörü Prof. Dr. Enver Arpa ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya gore, görüşmede gençlik ve spor alanlarında iş birliği ile yükseköğretim alanında yaşanan gelişmeler ve yürütülen çalışmalar ele alındı, eğitim kalitesinin arttırılmasına yönelik görüş ve öneriler değerlendirildi.

Bakan Çavuşoğlu, ziyaretlerinden dolayı Müşavir Cerrah'a, Rektör Arıcan’a ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.