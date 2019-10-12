  • BIST 99.028
  • Altın 281,698
  • Dolar 5,8739
  • Euro 6,4829
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Çavuşoğlu: Tecrit edilmekten korkmuyoruz

»
İran Meclis Başkanı Laricani'nin İstanbul ziyaretini iptal etmesi hakkında Çavuşoğlu, "Yorumda bulunmak istemem" dedi
Çavuşoğlu: Tecrit edilmekten korkmuyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na gelen tepkileri değerlendirdi. Çavuşoğlu, "Türkiye tecrit edilmekten korkmuyor mu?" sorusuna, "Türkiye neden tecrit edilmekten korksun? Teröre karşı koyuyoruz, terör hepimizin ortak düşmanıdır" yanıtını verdi.

Sputnik'in haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ev sahipliğinde düzenlenen 'Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi' konulu konferansa katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin İstanbul ziyaretini iptal etmesini değerlendiren Çavuşoğlu, "Ülkelerden birinin Meclis Başkanı’nın aldığı karar hakkında yorumda bulunmak istemem" dedi. Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Muhtemelen bunun için bir takım nedenleri vardı. Fakat bu konferansa (Rus parlamentosunun alt kanadı) Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin’in katılmasından mutluluk duyuyoruz. Terörle mücadele konulu konferans çok önemli. Parlamentolar, sadece yasa çıkarma alanında değil, aynı zamanda parlamenter diplomasi alanında da önemli rol almalıdır." Çavuşoğlu daha sonra şunları söyledi:

Rusya, İran, Avrupa ve Arap ülkeleri Türkiye’nin Suriye’deki harekatına karşı çıktı. Türkiye tecrit edilmekten korkmuyor mu?

Türkiye neden tecrit edilmekten korksun? Biz teröre karşı koyuyoruz, terör ise hepimizin ortak düşmanıdır. Rusya’nın harekata karşı olduğunu sanmıyorum, Rusya’yı rahatsız eden, ülkenin toprak bütünlüğü ve birlik beraberliği gibi bazı hassas noktalar var. Biz de bu konuda rahatsızız. Türkiye, Rusya ve İran’ın tüm ortak açıklamalarına bakılacak olursa biz buna (ülkenin toprak bütünlüğünün korunması gerekliliğine) vurgu yapmıştık.

Terör örgütü ise (YPG) ayrılıkçı bir gündemle ülkeyi bölmenin peşinde. Biz bunun da önüne geçmeye çalışacağız. Biz (diğer ülkelerle), Rusya ile birlikte terörle mücadele ediyoruz. Bu nedenle Rusya bizi Birleşmiş Milletler’de (BM) destekledi. Eğer bazı ülkelerin bizim terörle mücadelemiz ile ilgili çifte standartları varsa, bu onların kendi sorunudur. Biz tecrit edilmekten korkmuyoruz, zira biz terörle mücadeleyi hedeflediğimiz için doğru bizim tarafımızda.

Türkiye ABD’nin olası yaptırımlarına nasıl bir karşılık verir?

Biz zaten yanıtımızı verdik. Yanıt, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yer alıyor

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Barış Pınarı Harekatı’nda dördüncü gün12 Ekim 2019 Cumartesi 12:37
  • Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD gözlem noktasına atış yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama11 Ekim 2019 Cuma 23:44
  • Öğretmen 'ahireti' anlatırken öğrenciyi kefenledi11 Ekim 2019 Cuma 20:37
  • Valilik açıkladı: Nusaybin'de 8 ölü 35 yaralı11 Ekim 2019 Cuma 20:32
  • İzmir Barosu: İktidarı savaşa son vermeye çağırıyoruz11 Ekim 2019 Cuma 20:13
  • Bu kez Nusaybin’e havan: Çok sayıda yaralı var11 Ekim 2019 Cuma 20:05
  • Suruç ve Nusaybin'e havanlı saldırılar: İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti11 Ekim 2019 Cuma 18:49
  • NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye'nin NATO'dan çıkarılacağı iddialarına yanıt11 Ekim 2019 Cuma 18:47
  • Suriye Halk Konseyi: Türkiye'nin saldırısı aleni bir ihlal, başarısız olmaya mahkûm11 Ekim 2019 Cuma 18:44
  • Masonlar Büyük Locası'ndan Barış Pınarı Harekatı'na destek11 Ekim 2019 Cuma 18:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti