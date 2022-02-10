Çavuşoğlu: TMT’nin illegal işlerle anılması hepimizi üzer

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halk TV programcısı gazeteci Ayşenur Arslan’ın Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) için kullandığı "İllegal” ifadelerine tepki gösterdi.

TRT’de konuşan Çavuşoğlu, “Büyük bir yanılgının olduğuna inanmak isterim. TMT KKTC’nin Kuvayi Milliyesidir. Böylesine bir Kuvayyi Milliye dediğimiz TMT’nin illagal işlerle anılması hepimizi üzer” dedi.

Kıbrıs’ın milli bir politika olduğunu, Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin davası olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “İnşallah düzeltici bir açıklama yaparlar. Çünkü dün KKTC’de ve Türkiye’de infial yarattı açıklama” şeklinde konuştu.

“BİR DAHA FEDERASYON İÇİN MÜZAKERE ETMEYECEĞİZ”

Kıbrıs sorunuyla ilgili konuşan Çavuşoğlu, “Biz 54 sene müzakere ettik ve başarıya ulaşamadık. Bunun nedeni de Rum kesiminin tutumu olmuştur” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“TMT niye kuruldu bu mezalime karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kuruldu. 1960 anlaşmasında Kıbrıs Türklerine verilen hakları savunuyoruz. Rum kesimi tüm müzakerelerde masayı devirmiştir. Şimdi artık egemen eşitlik üzerinde samimi çaba sarf ettik fakat şunu da söyledik bir daha federasyon adına müzakere yapmayacağız. İki egemen devlet kendi arasında nasıl bir iş birliğine gideceğini kendileri karar verirler. Bu olur olmaz başka bir şey. Son seçimlerde Ersin Tatar bunu savunarak gidip kazanmıştı.”