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Çavuşoğlu, Trump'ın yemin törenine katılacak

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Çavuşoğlu, Trump'ın yemin törenine katılacak
Trump, 20 Ocak'ta yemin edecek

Türkiye, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın yemin törenine bakan düzeyinde katılma kararı aldı. 20 Ocak'ta düzenlenecek törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak.

ABD'de 8 Kasım'da yapılan seçimlerde başkan seçilen Cumhuriyetçi aday Donald Trump, 20 Ocak Cuma günü devir teslim töreniyle koltuğu ABD Başkanı Barack Obama'dan devralacak.

Sözcü'de yer alan habere göre; ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşecek devir-teslim töreninde Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek.

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