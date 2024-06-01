  • BIST 10400.48
  • Altın 2408.439
  • Dolar 32.2295
  • Euro 34.9474
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAİsrail, Gazze-Mısır sınırındaki koridorun kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı

Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Eğitim Bakanları 8. Toplantısı’nda konuştu!

» »
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Eğitim Bakanları 8. Toplantısı’na katıldı.
Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Eğitim Bakanları 8. Toplantısı’nda konuştu!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci üye olduğu toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın kültür başkenti Şuşa’da bulunmaktan büyük onur duyduklarını ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının selamlarını iletti.

Bakanlık basın bürosunun açıklamasına göre, Çavuşoğlu, daveti için Azerbaycan Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev’e ve tüm yetkililere teşekkürlerini sunarken, toplantının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan Genel Sekreter Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev ve Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryası’nı tebrik etti.

-“Karabağ’da elde edilen zafer, KKTC için de büyük bir zaferdir”

Konuşmasında, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in liderliğindeki Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını yeniden kazanmasını yürekten kutlayan Çavuşoğlu, Karabağ’da elde edilen zaferin KKTC için de büyük bir zafer olduğuna vurgu yaptı.

KKTC’nin eğitim sistemi hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar geniş bir yelpazede hizmet verdiklerini belirterek, KKTC’nin yükseköğrenim sektöründe her yıl artan yerli ve yabancı öğrenci sayısı ile Akdeniz’de kaliteli eğitim sunan ülkeler arasında yer aldığını ifade etti.

-145 ülkeden öğrenci, 65 ülkeden akademisyen, 20’den fazla üniversite…

145 ülkeden öğrencisi ve 65 ülkeden akademisyeni olan yirmiden fazla üniversiteye ev sahipliği yapan KKTC'de, Türk devletlerinden ve dünyanın birçok farklı ülkesinden öğrenci kabul edildiğini belirten Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Üniversiteler Birliği, Uluslararası Üniversiteler Birliği ve İslam Üniversiteleri Federasyonu gibi uluslararası kuruluşlara üye olan üniversiteleriyle, Kuzey Kıbrıs'ı bir eğitim adası yapma hedefi doğrultusunda çalıştıklarını söyledi.

Türk devletlerinden daha fazla öğrencinin KKTC’yi tercih etmesi için fuarlar düzenlemeyi planladıklarını ve Türk devletlerinin eğitim bakanlarından bu konuda destek beklediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, düzenlenecek karşılıklı eğitim fuarları sayesinde gençlerin Türk dünyasında eğitimlerini tamamlamaları ve ortak kültürün genç yüreklere aşılanmasının sağlanacağına olan inancını dile getirdi.

Çavuşoğlu, KKTC’nin en eski üniversitesi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nin de Türk Üniversiteler Birliği’ne (TÜRKÜNİB) üyelik başvurularının kabul edildiğini duyurdu.

-“Türk dünyasının birlik ve beraberliğini pekiştirmek adına ortak eğitim faaliyetleri çok önemli”

Türk Devletleri Teşkilatı Ortak Alfabe Komisyonu’na KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iki uzman atandığını hatırlatan Çavuşoğlu, bu uzmanların, ortak Türk alfabesi çalışmalarına büyük bir sorumlulukla bağlı ve bu alanda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade ederek, Türk dünyasının birlik ve beraberliğini pekiştirmek adına ortak eğitim faaliyetlerinin önemine dikkat çekti.

Teşkilat bünyesinde üzerlerine düşen her görevi layıkıyla yerine getirebilmek için ellerinden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, eğitim alanında Türk devletleri ülkelerinde gerçekleştirilecek etkinlik ve toplantılara katılmak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de eğitim alanında faaliyetler gerçekleştirmek üzere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söyledi. 

Konuşmasının sonunda samimi ve sıcak ev sahiplikleri için Azerbaycan Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanı Sayın Emin Emrullayev’e ve ekibine teşekkür eden Çavuşoğlu, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek konuşmasını tamamladı.

-Çavuşoğlu yarın yurda dönecek

Türk Devletleri Teşkilatı Eğitim Bakanları 8. Toplantısı’nda Bakan Çavuşoğlu’na, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer ile Özel Kalem Müdürü Kemal Şöföroğlu eşlik ederken, Azerbaycan’daki temaslarını tamamlayan Çavuşoğlu, yarın yurda dönecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İkamet izinsiz 1 kişi daha tutuklandı!01 Haziran 2024 Cumartesi 10:32
  • Aniden hayatını kaybetmişti... Güriş'in ölüm nedeni belirlendi...01 Haziran 2024 Cumartesi 10:30
  • Polis göz açtırmıyor... Son kontrollerde 5 kişi tutuklandı, 88 araç trafikten men edildi!01 Haziran 2024 Cumartesi 10:29
  • Telefon borcu olanların hizmetleri kesilecek01 Haziran 2024 Cumartesi 10:28
  • Meteoroloji uyardı: Tozlu hava bugünden itibaren etkili olacak!01 Haziran 2024 Cumartesi 10:25
  • Yanacağız... Sıcaklık 41 dereceye yükseliyor!01 Haziran 2024 Cumartesi 10:24
  • Mustafa Naimoğulları: Net bir çözüm bekliyoruz31 Mayıs 2024 Cuma 16:38
  • 2 kaçak daha yakalandı31 Mayıs 2024 Cuma 16:36
  • İthal ürünler temiz, yerli ürünlerden 9’unda limit üstü veya tavsiye dışı ilaç31 Mayıs 2024 Cuma 16:35
  • Trafik kazası... 1 kişi yoğun bakımda31 Mayıs 2024 Cuma 16:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti