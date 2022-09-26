Çavuşoğlu, Türk Dünyası Ortak Alfabe Çalıştayı’na Katıldı

Bursa’da gönül birliği yaptıkları Türk devletleriyle bir araya gelmekten dolayı heyecanlı olduklarını da sözlerine ekleyen Bakan Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın üniversite adası olduğuna işaret ederek, Türk devletlerinden gelen bir çok öğrencinin KKTC’de eğitim aldığını belirtti.