Çavuşoğlu, Türk Dünyası Ortak Alfabe Çalıştayı’na Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı ile Türk Dil Kurumu iş birliğinde, Türk Dil Kurumunun kuruluşunun ve Dil Bayramı’nın 90. yıl dönümünü anısına, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’da düzenlenen, Dilde, Fikirde, İşte Birlik Türk Dünyası Edebiyat (Roman) Ödülleri ile 2022 Yılı Türk Diline Hizmet Ödülleri takdim törenine ve Türk Dünyası Ortak Alfabe Çalıştayı’na katıldı.
Türk Devletleri Teşkilatı Aksakal Heyet Başkanı Binali Yıldırım, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin ve konukların katıldığı etkinliklerin açılış gününde Türk Dil Kurumu tarafından her yıl düzenli olarak çeşitli kurum ve kişilere verilen “2022 Türk Diline Hizmet Ödülleri” ile “Dilde, Fikirde, İşte Birlik Türk Dünyası Edebiyat (Roman) Ödülleri” takdim edildi.
Bu çerçevede, bu yıl ilk kez verilecek olan “Dilde, Fikirde, İşte Birlik Türk Dünyası Edebiyat (Roman) Ödülleri”ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden İsmail Bozkurt’un yanı sıra Azerbaycan’dan Akşin Yenisey, Kazakistan’dan Smagul Elubay, Kırgızistan’dan Samsak Stanaliyev, Özbekistan’dan Isajon Sulton ve Türkmenistan’dan Berdinazar Hudaynazarov layık görüldü.
Bakan Çavuşoğlu, Türk Dil Kurumuna hizmet eden ve Kurumun çeşitli çalışma grupları ile yazı kurullarında yer alan ve özellikle Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu üzerinde çalışan Prof. Dr. Recep Toparlı’ya 2022 Türk Diline Hizmet Ödülünü takdim ederken, İsmail Bozkurt’a ise ödülünü Türk Devletleri Teşkilatı Aksakal Heyet Başkanı Binali Yıldırım verdi.
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu etkinliklerin açılışında yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının selamlarını getirdiğini belirterek, kendilerini davet eden ve Kıbrıs Türkü’nü öz vatanıyla buluşturan Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin’e teşekkür etti.
Bu vesileyle Dil Bayramı ile birlikte Türk Dil Kurumunun kuruluşunun 90. yıl dönümünü de idrak ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, bu çerçevede düzenlenen etkinliklerin Türk dilini geliştirme, zenginleştirme ve özünü kaybetmeden yaygınlaştırılması adına önemli olduğunu söyledi.
1571’den itibaren verilen mücadele ile Kıbrıs’ı Türk yurdu ilan ettiklerini ve Anavatan Türkiye’nin destekleri ile birlikte, Kıbrıs’ın Türk yurdu olarak yaşamaya devam edeceğine vurgu yapan Çavuşoğlu, “Biz Kıbrıslı Türkler, harf devrimini ilk uygulayanlardan biriyiz. Anadolu Türkçesini, Anadolu gelenek ve göreneklerini arıyorsanız, en safı Kıbrıs’tadır.” ifadelerine yer verdi.
“Çok zorluklar yaşadık, çok savaştık, çok insanımız mağdur oldu ancak öz toprağımızdan, öz yurdumuzdan, öz soyumuzdan, öz dilimizden hiç vazgeçmedik” diye konuşan Bakan Çavuşoğlu, Anavatan Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her koşulda Kıbrıs Türk halkının yanında olduğuna dikkat çekerek, verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.
Bursa’da gönül birliği yaptıkları Türk devletleriyle bir araya gelmekten dolayı heyecanlı olduklarını da sözlerine ekleyen Bakan Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın üniversite adası olduğuna işaret ederek, Türk devletlerinden gelen bir çok öğrencinin KKTC’de eğitim aldığını belirtti.
Çavuşoğlu bu çerçevede, Dilde, Fikirde, İşte Birlik anlayışına destek olmak amacıyla KKTC üniversitelerinde eğitim almak isteyen 7 öğrenciye eğitim bursu vermek istediklerini de sözlerine ekledi.
Çavuşoğlu konuşmasının sonunda, böylesi değerli bir organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Bizim gönlümüz sizinle, geleceğimiz sizinle.” ifadelerine yer verdi.
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