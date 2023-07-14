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Çavuşoğlu Türkçe bilmeyen öğrencilerin bu yıl okullara alınmayacak

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Çavuşoğlu Türkçe bilmeyen öğrencilerin bu yıl okullara alınmayacak
Çavuşoğlu Türkçe bilmeyen öğrencilerin bu yıl okullara alınmayacak

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT’de katıldığı "17. Saat" programında sendikaların eleştirilerine yanıt verdi.

Bakanlığın her yıl yaz döneminde okulların sorunsuz açılması için hummalı bir çalışma yürüttüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, bu yıl buna bir de okulların depreme dayanıklılıklarının eklendiğine işaret etti.

“DEPREME DAYANIKLILIKLA İLGİLİ TESTLER HENÜZ TAMAMLANMADI”

Bakan Çavuşoğlu, depreme dayanıklılıkla ilgili testlerin henüz tamamlanmadığına dikkat çekerek, ileri tetkikleri yapacak olanın İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) olduğuna işaret etti.

Henüz ellerine ulaşmış ileri tetkik projesi olmadığını belirten Nazım Çavuşoğlu, projeler olmadan inşaata başlanmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Çavuşoğlu, okulların sorunsuz can güvenliğinden ari bir şekilde başlaması için çalıştıklarını ancak bunun projelerin üretilmesiyle olabileceğini söyledi.

“İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN PROJELERİ GÖNDERMESİNİ BEKLİYORUZ”

Bakan Çavuşoğlu, “Kaynağımız var. Para sorunumuz yok. İnşaat Mühendisleri Odası’nın projeleri göndermesini bekliyoruz. Projeler ulaştırılınca Müteahhitler Birliği’ne ihale süreci olmadan birim fiyat üzerinden vereceğiz” dedi.

Çavuşoğlu, “Önümüzdeki hafta bazı projelerin ulaşmasını bekliyoruz” dedi. Yeni okul yapımı için 20’nin üzerinde arazinin bakanlığın tasarrufuna geçirildiğini, Türkiye’nin yapacağı okulların gelecek yıla yönelik olduğunu belirten Çavuşoğlu, Lefkoşa’ya yeni bir meslek lisesi kazandırmak içinse son aşamaya geldiklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, ilköğretimde öğretmen nakillerin tamam olduğunu, orta eğitimde ise sendikanın nakil çalışmaları için bakanlığın çağrılarına yanıt vermediğini, eylem yolunu seçtiğini kaydetti.

“TÜRKÇE BİLMEYEN ÖĞRENCİLERİN BU YIL OKULLARA ALINMAYACAK”

Türkçe bilmeyen öğrencilerin bu yıl okullara alınmayacağını de kaydeden Bakan Çavuşoğlu, yeterlilik testleri yapılacağını ve testi geçemeyen çocukların paralı kurslara gönderileceğini de belirtti. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu bir soru üzerine, sınıfta kalan bin 530 öğrenci için bir açılama gidileceğini açıkladı.

Çavuşoğlu, “Bir projem var. 1530 öğrenci şu anda sınıfta kalmış durumdadır. Bu sayıları, istatistikleri çıkardık. Kaldıkları dersleri de inceledik. Hükümeti bu konuda bilgilendireceğim ve hükümetin onayı ile açılım yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Ek bütünlemenin olup olmayacağına hükümet karar verecek” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Şampiyon Melekler adına verilecek 15 bursla ilgili de değerlendirmede bulundu. Bursta önceliğini Şampiyon Meleklerin ailelerine ve Mağusa TMK’ya tanınacağını açıklayan Nazım Çavuşoğlu, “Eğer Şampiyon Meleklerimizin abileri, ablaları var ise şu anda lise 3 durumunda iseler, mezun olmuşsalar bu Şampiyon Melekler bursunu öncelikle onlara kullanacağımızın altını çizmek isterim. Ve Mağusa TMK’ya da öncelik vereceğiz” dedi.

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