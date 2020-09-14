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Çavuşoğlu: Türkiye Akdeniz'de geri adım atmadı, Oruç Reis limana bakım ve ikmal için çekildi

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geri adım atmadığını, Oruç Reis gemisinin limana bakım ve ikmal için çekildiğini söyledi.
Çavuşoğlu: Türkiye Akdeniz'de geri adım atmadı, Oruç Reis limana bakım ve ikmal için çekildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NTV'de katıldığı programda Ankara'da Funda Görey ve Ahmed Arpat'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı:

'İyi niyetli olsalar Sevilla haritasını reddederler'

  • Oruç Reis bakımda olduğu için NAVTEX yayınlanmadı. Gemi bakımdayken NAVTEX yayınlamanın anlamı yok. Bu bir geri çekilme olarak algılandı, muhalefet de böyle algıladı ama doğru değildir. 
  • CHP'nin sormadan "Geri adım" demesi iç siyasete yönelik.
  • Barbaros ve Yavuz çalışmalarına devam ediyor. İyi niyetli olsalar Sevilla haritasını reddederler. 

'Macron dürüst bir siyasetçi değil, şirazesinden çıktı'

  • Yaptırımı Fransa, Yunanistan ve Rum kesimi istiyor. 24-25 Eylül'de bir yaptırım kararı beklemiyorum ama olabilir de. Geçmişte de benzer şeyler oldu. 
  • Biz Avrupa'ya gidecek göçmenleri durdurmama kararı aldık ve bu karar halen geçerli. 
  • (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron dürüst bir siyasetçi değil, şirazesinden çıktı. Biz anlattıkça AB üyeleri haklılığımızı görmeye başladı. Sevilla haritasından vazgeçilmezse gerginlik bitmez.
  • Kendine güvenen ülkeler ön şartsız masaya oturur. İki komşu ülke doğrudan görüşebilir. Ama ön şartlarda diretirse biz de ön şartlar koyarız.

    Kıbrıs'a silah satışı

  • Atılan adım uluslararası anlaşmalara aykırı. (ABD Dışişleri Bakanı Mike) Pompeo niye Türk tarafına geçip "Talebiniz ne" demiyor?
  • Faaliyetlerimiz karşımızdaki şer cephesine cevaptır. 
  • Uluslararası toplum ve Libya bize çok şey borçlu. Biz kalıcı bir ateşkesi destekliyoruz.
  • En sağlıklı yöntem, tarafların kendi aralarında bu ateşkesi tesis etmesi. Hafter, ateşkesi tanımıyorum diyor, roket atıyor, taciz ediyor. Sahada fiili bir ateşkes var.
  • Hem içeride hem dışarıda Hafter'den kurtulma çabası var.
  • Fransa'nın meşru hükümeti tanıması bizi rahatsız etmez.
  • YPG/PKK konusunda, birçok isimleri var ama hepsi aynı. PKK'nın türevleri ve yapılanmaları. ABD ile Rusya arasında rekabet var. Bize de öyle söylüyorlar. 'Biz bırakırsak kontrol onlara geçer...'
  • Sahada birlikte çalıştığımız, çaba sarfettiğimiz, İdlib'de ateşkesi kalıcı hale getirmeye çalıştığımız Rusya'nın terör örgütü ile angajmanını biz kabullenemeyiz.
  • (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov da adaya gitti. Bir ara buluculuk teklifinde bulundu. Bu ara buluculuk teklifi Türkiye ile Rum kesimi arasındaysa bu mümkün değil. Bizim muhatabımız Rum kesimi değil. Onların muhatabı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Ara buluculuk yapmak istiyorsanız objektif ve tarafsız olmalısınız."
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