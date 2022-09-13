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Çavuşoğlu: Türkiye ile birlikte Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarımızı korumak için ne gerekiyorsa onu yapacağız

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Çavuşoğlu: Türkiye ile birlikte Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarımızı korumak için ne gerekiyorsa onu yapacağız
Çavuşoğlu: Türkiye ile birlikte Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarımızı korumak için ne gerekiyorsa onu yapacağız

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kastamonu’da katıldığı bir toplantıda Doğu Akdeniz konusuna değindi.

Dış politikada temel ilkelerinin Türkiye’nin hak ve çıkarlarını korumak olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu hak ve çıkarları korumak için sahada ve masada güçlü olunması gerektiğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, “İşte Doğu Akdeniz’de, kıta sahanlığımızda, Ege’de hak ve çıkarlarımızı korumak kollamak için her şeyi yapıyoruz. Kıta sahanlığımızın sınırlarını belirledikten sonra hiçbir gemiyi kıta sahanlığımız sınırları içine sokmadık.” ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Rum kesimi ve Yunanistan’ın son bir yıl içinde 9 defa kendi gemileri veya başka ülkelerin gemileriyle Türkiye’nin kıta sahanlığına girmek isteğini ancak buna izin vermediklerini söyledi.

Çavuşoğlu, “Biz bunların samimiyetsizliğini her platformda, her masada, her toplantıda gördük. Bir de en haksız durumda en haklıymış gibi anlatma konusunda da mahirler.” İfadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Yunanistan’a Türkiye’nin dostluğunu kazanması tavsiyesinde bulundu. Çavuşoğlu, “Türkiye’nin dostluğu kadimdir, husumeti ise vahimdir. Türkiye’nin dostluğunu kazanmaya çalış. Başkalarına güvenme, başkalarının ikinci el üç beş uçak vermesiyle veya sana silah vermesiyle hiçbir avantaj elde edemezsiniz. Ülkende birkaç üs kurdun diye havalara girmeye gerek yok. Sorunları çözmek istiyorsan önce samimi ol ama bu samimiyeti Yunanistan’da göremiyoruz” diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye ile birlikte Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumak için ne gerekiyorsa onu yapacaklarını da vurguladı.

Çavuşoğlu, “Abdülhamid Han gemimiz Akdeniz’e açıldı kıta sahanlığımızın her bölgesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ruhsat verdiği her yerde sondaj ve sismik araştırma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu bizim hakkımız, bu bizim görevimiz.” diye konuştu.

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