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Çavuşoğlu: Türkiye’den görevli gelen öğretmenin KKTC ile ilişkisi kesilmiştir

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Çavuşoğlu: Türkiye’den görevli gelen öğretmenin KKTC ile ilişkisi kesilmiştir
Çavuşoğlu: Türkiye’den görevli gelen öğretmenin KKTC ile ilişkisi kesilmiştir

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye’den gelen ve KKTC’de görev yapan Özel Eğitim Rehber öğretmeninin yayınladığı videoda Kıbrıs Türk Halkı ile ilgili söyledikleri üzerine gerekli girişimlerin yapıldığını ve buradaki görevine son verildiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT’de ‘17. Saat’ programına katılarak Türkiye’den gelen ve KKTC’de görev yapan Özel Eğitim Rehber öğretmeninin yayınladığı videoda Kıbrıs Türk Halkı ile ilgili söyledikleri üzerine gerekli girişimlerin yapıldığını ve buradaki görevine son verildiğini açıkladı.

“KKTC’DEKİ GÖREV ATAMASI GERİ ÇEKİLMİŞTİR”

Çavuşoğlu'nun açıklaması şöyle:

“Bu konuyu kamuoyu ile paylaşmayarak, zaten kamuoyunda bahse konu öğretmen ile ilgili ciddi bir tartışma oldu. Biz bu konu gündemimize geldiği zaman ilk önce ilgili öğretmenin ders programını iptal ettik ve sınıfa girmesini durdurduk. Devamında da gerekli Türkiye ile prosedürü başlatttık. Ve bu prosedür sonucunu vermiştir. İlgili öğretmenin KKTC’deki görev ataması geri çekilmiştir. KKTC ile ilişiği kesilmiştir. Bu konuda kapanmıştır. Buraya gelen her görevli halkına, KKTC çocuklarına, tek millet oluşumuza hizmet etmekle görevlidir. Dolayısıyla bu kapsamın dışında herhangi bir davranışı olacaksa biz buna kesinlikle hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Bilinmesini isterim ki! bu bilgiler de sağlıklı bir şekilde gerektiği zaman verilmelidir. Yaptığımız da budur”

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