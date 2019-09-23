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Çavuşoğlu, Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov’u kabul etti

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 22. TÜRKSOY Opera Günleri kapsamında adamızda bulunan TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Çavuşoğlu, Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov’u kabul etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu, Düsen Kaseinov ve TÜRKSOY üyesi ülkelerin değerli sanatçılarını KKTC’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TÜRKSOY oluşumuna katkı koyan herkese selamlarını iletti.

Türksoy’un düzenlediği tüm etkinliklere katılıp, katkı koymak istediklerini, kültür ve edebiyat alanında oluşan birlikteliğin birçok alanda da geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, işbirliğinin artarak devamını diledi.

Türksoy etkinliklerinin, Kıbrıs Türkü’nün dünya üzerinde birçok dostunun var olduğunu bilmesi adına önemli olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, her yıl ülkemizde düzenlenen etkinliklere katılmaktan ve katkı koymaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, Düsen Kaseinov başta olmak üzere Kıbrıslı Türk kardeşlerini sahiplenen tüm Türksoy yetkililerine teşekkür etti.      

KASEİNOV

Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ise, Bakan Çavuşoğlu’na görevinde başarılar dileyerek, KKTC’de ağırlanmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Türksoy’un KKTC’nin Türk dünyasına açılan penceresi olduğuna dikkat çeken ve yıllardır devam eden iyi ilişkilerin daha da artması adına her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını belirten Kaseinov, Çavuşoğlu’nu Türksoy Genel Merkezi’nde ağırlamaktan onur duyacaklarını, gösterdiği ilgi ve verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Düsen Kaseinov konuşması sırasında ayrıca, Türksoy’un KKTC için özel olarak hazırladığı kitabı ve Kıbrıslı Türk çocukların resimlerinin bulunduğu albümü Çavuşoğlu’na takdim etti.

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