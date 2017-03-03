Çavuşoğlu: “UFÜ, güçlü kadrosuyla gelecek vaat eden bir üniversite”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Uluslararası Final Üniversitesi’ni (UFÜ) ziyaret etti.

Çavuşoğlu, Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Öztoprak’la bir araya geldi, üniversite yerleşkesini gezdi.

ÇAVUŞOĞLU

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Uluslararası Final Üniversitesi’nin çağdaş standartlarda hizmet verdiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Bunu görmek memnuniyet verici... Uluslararası Final Üniversitesi, güçlü kadrosuyla gelecek vaat ediyor” dedi.

Konuşmasında toplum yararına olan konularda üniversitelerden istifade etmenin önemine işaret eden Nazım Çavuşoğlu, bakanlık olarak üniversiteyle işbirliğine açık olduklarını kaydetti.

ÖZTOPRAK

Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Öztoprak, Bakan Çavuşoğlu’nu üniversitede görmekten mutlu olduğunu söyledi.

Kaliteli ve uluslararası standartlarda eğitim verme hedefiyle yola çıktıklarını ifade eden Öztoprak, “Amacımızdan şaşmadan her geçen gün gelişmeye devam ediyoruz” dedi.

Öztoprak, 19 farklı ülkeden öğrencisi olan UFÜ’nün öğretim üyelerinin de çok kültürlü çeşitliliğe sahip olduğunu dile getirerek, “İsmimizdeki uluslararası ifadesi tesadüf değil” değerlendirmesinde bulundu.

Abdullah Öztoprak, toplumsal fayda gözeten projelerde yer almaya hazır olduklarını, bu işbirliğini bakanlıkla da yapabileceklerini söyledi.