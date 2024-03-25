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Çavuşoğlu: Ülkedeki pasif öğrenci sayısı bilinmiyor

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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkedeki pasif öğrenci sayısının bilinmediğini kaydetti.
Çavuşoğlu: Ülkedeki pasif öğrenci sayısı bilinmiyor

Meclis Genel Kurulu’nda bir soru üzerine konuşan Çavuşoğlu, YÖKAS’ın pasif öğrencileri belirleme özelliğinin olmadığını belirterek, bu konuyla ilgili muhaceret dairesinin tek tak karşılaştırma yapması gerektiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, şunları söyledi:
“Pasif öğrencilerin ülkede olup olmadığının bilmiyoruz bu yüzden sayı belirtemem. Polisin elinde böyle bir canlı denetleme olsaydı bilirdik. YÖKAS ile ilgili polis arkadaşlarla da görüştüm şu anda verebilecek bir rakam yok. Yani ortaya atılan rakam için yanlıştır, doğrudur diyemem. Pasif öğrenci demek illa da ülkede olacak anlamda olmadığı için hepsini takipsiz kabul ettiğiniz için bu rakam ortaya atılıyor. Kaydını yaptırmış ama bir daha ülkeye gelmemiş de olabilir. Bunun tek tek karşılaştırılması gerekiyor. Muhaceretin ortaya çıkarması lazım.  Ama bunun cevabını da en erken zamanda vereceğiz…”

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