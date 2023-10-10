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Çavuşoğlu: Ülkenin lehine adımlar atıyoruz, o yüzden destek bekliyoruz

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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, tam gün eğitimin sancılı olacağını, önyargısız olunsa anlatılanların daha iyi anlaşılacağını ifade ederek, reform yapılmak istenen bu konuya destek verilmesi gerektiğini söyledi.
Çavuşoğlu: Ülkenin lehine adımlar atıyoruz, o yüzden destek bekliyoruz

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Meclis Genel Kurulu'nda konuştu. 

Çavuşoğlu, dünyada tam gün eğitimin, mesaiyle eşit olduğunu, KKTC’de eğitim süresinin kısa olduğunu, bunu ortadan kaldırabilmek adına ülke geleceği için risk aldıklarını kaydetti.

Sendikanın eleştirilerinin hak olduğunu ancak Meclis’teki siyasilerin hükümeti de dinlemesi gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, sorunlar olduğunu bildiklerini, bunun üzerine deprem riski eklendiğini, ancak tüm siyasi partilerin seçimlerde tam gün eğitim için yayın yaptığını, kendilerinin de tüm bunları değerlendirerek, adım attıklarını söyedi.

Tek amaçlarının ülkenin geleceğine, öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, çocukların 30 yıldır mevcut  binalarda ve  şartlarda eğitim aldığını, ama şimdi tam gün eğitime geçilmek isteyince “çocukların aç kaldığı, deprem riski” olduğunun söylendiğini, o zaman yapılan tam gün eğitim yayınlarının samimi olmadığını kaydetti.

İlahiyat okulu konusuna da değinen Çavuşoğlu, amaçlarının ülkeyi geleceğe ve daha iyiye götürmek olduğunu, tam gün eğitimi hayata geçirmek, okul eksiklerini tamamlamak için çalıştığını anlattı.

Çavuşoğlu, Öğretmenler Yasasına göre ders saatlerinin verildiğini, ancak tam gün eğitimi istemeyen öğretmenler olduğunu, çünkü şu anda 2 gün olan tam gün eğitimin 5 güne çıkarılmasını istemediklerini anlattı, bu karşı duruşun özel derslerden ötürü olduğunu iyi bildiğini kaydetti.

“Biz ülkesel olarak ileriye gitmek, eğitimde fırsat eşitliği yaratmak adına bu adımları atıyoruz” diyen Çavuşoğlu, ülkenin lehine adımlar attıklarını, o yüzden destek beklediklerini ifade etti, çocukların, öğretmenler eylem yaptığı için öğlen arasında boşta kaldığını belirtti.

Çocukların güvenliğini, okul güvenliğinin değil, okul yönetimi ve öğretmenlerin sağladığını, güvenliğin, okulun güvenliğini sağladığını, çocuklara müdehale edemeyeceğini anlatan Çavuşoğlu, okullarda mesai saatlerinin 15.30’a kadar olduğunu, nöbetçi öğretmenlerin öğle arasında çocuklardan sorumlu olduğunu kaydetti.

Tam gün eğitim konusundan ötürü yıprandıklarını ancak bunu göze aldıklarını, çünkü tam gün eğitimin ülkenin geleceği adına önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, tam gün eğitim için destek istedi, engel olanların özel dersler, dersaneler için engel olmaya çalıştığını söyledi. Çavuşoğlu, ilahiyat kolejinin de hibe olacağını, bütçe ayırmadıklarını ifade etti.

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