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Çavuşoğlu: Uluslararası hasar tespit raporunun hazırlanması için çalışmalar başladı

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Çavuşoğlu: Uluslararası hasar tespit raporunun hazırlanması için çalışmalar başladı
Çavuşoğlu: Uluslararası hasar tespit raporunun hazırlanması için çalışmalar başladı

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki açıklamasından önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, muhalefetin, henüz depreme ilişkin hasar tespit raporu hazırlanmadığı yönündeki açıklamalarına dair şunları söyledi:

* “Kurumlarımız deprem sonrası hasar tespit ve ihtiyaç değerlendirme raporu çalışmalarına süratle başladı. Eş zamanlı olarak bakanlığımız, BM Kalkınma Programı, Dünya Bankası ve AB temsilcileriyle istişarelerde bulundu. Bu istişareler sonucunda uluslararası standart haline gelmiş metodolojiyle uyumlu bir hasar tespit raporunun da hazırlanması için gerekli çalışmalara başlandı.

* ‘Türkiye Deprem Toparlanma ve Yeniden İmar Değerlendirmesi (TERRA)’ adını verdiğimiz rapor; hükümetimizin sahipliğinde ve öncülüğünde, Strateji ve Bütçe Başkanlığı’mız koordinasyonunda, UNDP-Dünya Bankası-AB uzmanlarının desteğiyle hazırlanıyor. Sadece fiziki hasarı değil yol açtığı ekonomik ve sosyal kayıpları da kapsıyor.

* Bu sadece yıkılanın aynısını yerine koymayı hedeflemiyor; afetten etkilenen bölgelerimizin en dayanıklı, doğa dostu, ekonomik-sosyal açılardan sürdürülebilir şekilde yeniden inşası için ihtiyaç duyulan kaynağı tespit etmek anlayışıyla hazırlanıyor. Bu nitelikleriyle ülkemiz bakımından bir ilki teşkil ediyor.”

Bakan Çavuşoğlu, raporun mart ayı içinde, 20 Mart’ta AB tarafından düzenlenmesi öngörülen uluslararası konferans öncesi tamamlanmasını hedeflediklerini belirterek, “Şimdiye kadar zaten BM Acil İnsani Yardım Çağrısı’nın yanı sıra Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ülkemize bu ihtiyaç kapsamında proje odaklı finansman kararı aldı. Bu çalışma çok önemli bir referans teşkil edecek, gerek konferans kapsamında ülkemize kaynak tahsisi, gerekse toparlanma ve yeniden inşaya yönelik projelerimize sağlanacak uluslararası finans bağlamında” diye konuştu.

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