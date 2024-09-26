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Çavuşoğlu, üniversite temsilcileri ve YÖDAK üyeleriyle toplantı yaptı: Kaliteyi artırmak için iş birliği şart

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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yükseköğretimde kaliteyi artırmak için iş birliğinin şart olduğunu vurguladı.
Çavuşoğlu, üniversite temsilcileri ve YÖDAK üyeleriyle toplantı yaptı: Kaliteyi artırmak için iş birliği şart

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni öğretim yılına başlarken yükseköğretimin mevcut durumunu değerlendirmek ve karşılaşılan sorunlara çözüm yolları bulmak amacıyla üniversite temsilcileri ve YÖDAK üyeleriyle toplantı yaptı.

Toplantıya, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, YÖDAK üyeleri, üniversite rektörleriyle temsilcileri, Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi personeli katıldı.

Görüşmede, yükseköğrenimin geleceği, üniversitelerin karşılaştığı sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ayrıntılı şekilde ele alındı.

İki oturum halinde gerçekleştirilen toplantının ilk bölümünde, KKTC üniversitelerinin karşılaştığı sorunlar tespit edilerek, maddeler halinde sıralandı. İkinci oturumda ise bu sorunlara yönelik çözüm önerileri görüşüldü.

Toplantı, sorunların çözümü için düzenli aralıklarla benzer görüşmelerin yapılmasına karar verilmesiyle sona erdi.

ÇAVUŞOĞLU

Toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC yükseköğretiminin imajını geliştirmek için düzenli toplantıların önemine dikkat çekti. Bu toplantılara paydaş kurumların da katılacağını kaydeden Çavuşoğlu, iş birliği içinde sorunların çözümüne yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Rekabet yerine iş birliğinin ön planda olması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, üniversitelerin sorunlarını çözerken diğer üniversitelerle birlik içinde hareket etmelerinin daha faydalı olacağını ifade etti.

Yükseköğretimde kaliteyi artırmaya yönelik adımların önemini belirten Bakan Çavuşoğlu, üniversitelerle yapılacak iş birliğinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yükseköğretim alanındaki konumunu güçlendireceğini kaydetti.

Nazım Çavuşoğlu ayrıca, yükseköğretimin KKTC’nin gelişimindeki rolüne vurgu yaparak, bu alandaki yatırımların ve politikaların stratejik önemini bir kez daha hatırlattı.

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